陸籲恢復直航 陸委會促別再設限

「國共兩黨智庫論壇」3日發布的共同意見當中提出，要盡快全面恢復兩岸海空客運直航正常化。大陸國台辦發言人陳斌華5日表示，希望台灣方面正視航空、航運業界與民眾的呼籲與需求，早日改變錯誤做法。同日陸委會發言人梁文傑反駁，指台灣在疫情後開放金馬小三通時，就未限制大陸哪一省的人民才能過來，是陸方自行宣布只有福建的人民能赴金馬，後才因雙城論壇因素增加上海；在陸委會看來，此次就是為了政治場合特別提出來的一個看起來像是善意的offer。

陳斌華指出，目前兩岸航線尚未完全恢復常態，大陸14個城市每周執飛兩岸航線300多班客運航班，與2020年前大陸61個航點、每周最多890班客運航班相比，仍有很大差距。

針對智庫論壇建議盡快全面恢復兩岸海空客運直航正常化，陳斌華說，這是順應民意、為民興利之舉。希望台灣方面正視航空、航運業界和民眾的呼聲和需求，早日改變錯誤的做法。

梁文傑表示，2019年透過金馬小三通赴金馬觀光的大陸居民人數約每年30萬人，但2025年降至19萬人，主因就是陸方限制僅有福建人民能夠赴金門馬祖，導致一直未恢復為疫情前水準。在陸委會看來，是大陸先做了不合理的限制，硬是要將台灣當成跟福建對等。

梁文傑說，至於上海居民會不會特別跑到福建、廈門，接著搭船到金門，目前還需要一段時間觀察吸引力，畢竟從上海到廈門是一個滿長的旅程。

對於兩岸觀光的正常化，陸委會還是主張先由小兩會溝通，請對岸能夠盡速回覆。

梁文傑提到，兩岸旅遊分為自由行和團體客，自由行是陸方在2019年突然宣布因基於現在情勢而斷掉。到2020年，我方則因為疫情關係中斷團體客。後續要恢復，不管是自由行，或是團體旅遊，我方希望不是簡單的恢復而已，而是把一些過去譬如「一條龍」的問題、不穩定的問題等，雙方能談一談。

梁文傑表示，過去的兩岸旅遊全大陸不管哪一個省都可以來，所以未來我方也不希望還有福建省或者上海市的限制。