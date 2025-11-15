陸籲暫勿赴日 日:認知有差異

日相高市早苗（圖）「台灣有事」的發言，造成陸日緊張情勢進一步升溫。大陸外交部突發通知，呼籲大陸公民暫時避免前往日本。（路透）

陸日因為日本首相高市早苗「台灣有事」的發言，緊張情勢進一步升溫。大陸外交部和北京駐日大使館十四日突然發布通知，呼籲大陸公民暫時避免前往日本。日本政府發言人十五日回應，「這與日本方面的認知有差異。正因為立場不同，雙方多層次溝通更為重要」。

北京駐日大使館發布通知，標題為「提醒中國公民近期避免前往日本」。內文稱「今年以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多起在日中國公民遇襲事件，部分案件迄未偵破，中國公民在日本安全環境持續惡化。近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險」。

「外交部和中國駐日本使領館鄭重提醒中國公民近期避免前往日本，已在日中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護」。

對此，相當於日本政府發言人的內閣官房長官木原稔回應，「這與日本方面的認知有差異。正因為立場不同，雙方多層次溝通更為重要」，「已經向中方表明，強烈要求採取適當措施」。

日本執政黨自民黨政調會長小林鷹之表示，「應該要冷靜地理解此事，將繼續對話，努力朝日中建設性且穩定的關係發展」。他也表示，希望確認北京發布上述通知的理由，「雙方是極為重要的兩國關係，日本面對中國的態度並未有任何改變」。

消息人士披露，日本與北京政府已就此通知展開局長級協商。