陸籲民眾暫緩赴日 三大航空免費退改簽

大陸外交部和大陸駐日本使領館十四日發布公告稱，今年以來，日本社會治安不靖，針對大陸公民違法犯罪案件多發，發生多起在日大陸公民遇襲事件，部分案件迄未偵破，大陸公民在日本安全環境持續惡化，提醒民眾避免前往日本。為配合國家政策，大陸國有三大航空的日本航線昨天宣布免費退改簽。

對中國大陸外交部十四日突發通知，呼籲中國公民暫時避免赴日。相當於日本政府發言人的內閣官房長官木原稔十五日說，這與日方認知有所差異；正因立場不同，雙方多層次溝通更重要。

木原還說，中日兩國領袖在十月卅一日南韓慶州亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議場邊舉行的會談中，確認兩國將推進戰略互惠關係，中國政府呼籲其公民暫緩赴日的做法，與此一大方向並不相容；日方已向中方表明，應採取適當措施。

執政的自民黨政調會長、前經濟安保擔當大臣小林鷹之十五日也說，將持續與中方對話，致力朝中日間具建設性且穩定的關係發展；他強調，日本面對中國的態度並未出現任何改變。

根據官方統計顯示，今年前九月訪日外國遊客達三一六五萬人次，其中陸客七四九萬人次，大增近四成三。

