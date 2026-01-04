陸籲釋放馬杜洛 批美現代海盜

美國宣布逮獲委內瑞拉總統馬杜洛與妻子後，大陸繼3日表達震驚與強烈譴責，4日第二度發聲敦促美方停止顛覆委國政權，並呼籲立即釋放馬杜洛夫婦。而大陸駐委國大使館除提醒大陸公民近期暫勿前往委國外，也通知當地陸資企業暫時歇業。大陸官媒也發出評論，批川普政府做法宛如現代海盜。

大陸外交部長王毅4日在北京與巴基斯坦副總理兼外長達爾會面時指出，當前國際局勢更加變亂交織，單邊霸凌現象愈演愈烈。大陸從不認為哪一個國家可以充當國際警察，也不認同哪一個國家可以自詡為國際法官，各國的主權和安全都應受到國際法的充分保護。

王毅強調，大陸一貫反對在國際關係中使用或威脅使用武力，反對將一國的意志強加於別國。陸方願與包括巴基斯坦在內國際社會一道，堅定捍衛《聯合國憲章》，堅守國際道義底線，堅持各國主權平等，共同維護世界和平與發展。

香港01引述大陸《羊城晚報》報導，委內瑞拉華人商會會長聶均常指出，事發時曾聽到空中有飛機轟鳴聲，後來委國總統府附近便陸續傳出爆炸聲。遭受襲擊的地方停電停水，居民生活方面受影響比較大，但目前沒有大陸僑胞受傷或受到其他威脅。

美方將介入委國政治與石油產業，大陸新華社也發評論文章批評，如果說美軍在眾目睽睽下對一個主權國家使用武力並擄走其國家元首是赤裸裸的霸權行徑，那麼美國總統川普隨後的表態，更是徹底撕下之前所謂「打擊毒品恐怖主義」的虛偽面具，將資源帝國主義真實面目暴露無遺。

文章更進一步稱，從所謂「司法正義」轉向「石油生意」，美國這套從「軍事突襲」到「接管政權」再到「資本進駐」的操作，再次向世界展示其完整的現代海盜邏輯；美國所作所為，無視國際法約束，儼然讓世界重回野蠻掠奪的殖民時代。

文章最後直言，美國的入侵行為，讓所有人越來越看清一個事實：美國口中所謂「基於規則的國際秩序」，實際只是「基於美國利益的掠奪秩序」。