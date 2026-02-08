陸網想嘗鮮！上海好市多沒有「蚵仔煎洋芋片」原因曝光

美式賣場好市多提供各種食品，滿足民眾日常需求。一位大陸網友近日發現，大陸的好市多（開市客，Costco）沒有販賣台灣經典零食「華元波的多洋芋片蚵仔煎風味」，好奇背後原因，貼文曝光後引發熱議。對此，波的多洋芋片說明，由於大陸海關總署2022年8月公告，台灣未完成生產企業註冊更新的食品業者「暫停進口」，所以無法上架上海好市多。

原PO在Threads發文表示，「上海Costco有沒有蚵仔煎洋芋片」，她在官網尋找了一整天還是找不到，讓想嘗鮮的他忍不住好奇背後原因。

業者說明，「沒有耶，被他們禁止進口了」，原來大陸海關總署2022年8月公告，引用2021年4月12日《中華人民共和國進口食品境外生產企業註冊管理規定》，全球輸往大陸的境外食品生產加工與儲存企業，從2022年起需向大陸海關總署申請並完成註冊，如發現不符合註冊要求，會立即採取控制措施，暫停相關企業向大陸出口食品，不過他們也因此決定深耕台灣。

對此，原PO直呼「可惡」，許多網友則紛紛回應，「蚵仔煎洋芋片向西的征戰之路被封了」、「你們還可以深耕日本韓國全世界」、「支持華元」、「說真的，不要比較好，一開始覺得賺很多，後面他們就自己模仿出來打你」、「支持華元」、「更愛你了」、「他們吃不到是他們的損失，哈哈」、「配方不會被偷了，蚵仔煎洋芋片可是國民零食之一」。

