陸網狂播《可惜不是你》諷習近平！梁靜茹微博關閉爆2派說法 公司喊告

美國3日清晨發起軍事行動轟炸委內瑞拉首都，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，中國外交部立刻發聲譴責呼籲釋放馬杜洛夫妻，當時就有中國網友點播梁靜茹知名歌曲《可惜不是你》暗諷習近平，讓這首歌慘遭禁播，不料8日梁靜茹微博無預警關閉，引爆兩派說法。不過針對外界猜測，對此，梁靜茹經紀公司表示，針對微博上惡意抹黑，將以法律全力捍衛藝人權益，絕不姑息。

日前馬杜洛被抓後，不少中國網友點播梁靜茹歌曲《可惜不是你》暗諷習近平，大酸「可習不是尼」、「抓錯人了，建議重新抓，大家懂得都懂」、「可惜不是那誰」，導致這首歌馬上在中國音樂平台被禁播。不料8日網友發現，梁靜茹1600萬人追蹤的微博帳號，個人頁面上竟顯示關閉狀態，上方寫著「由於博主設置，目前內容暫不可見，博主將在2026年1月15日上午6時08分後恢復」。

梁靜茹關閉微博，引發網友討論。（圖／翻攝自微博）

消息一出引爆兩派說法爭論，有人認為是與梁靜茹歌曲《可惜不是你》，近日被拿來暗諷習近平，言論敏感才因此關閉微博，不過許多網友則提到，是梁靜茹廈門演唱會片段曝光後，許多角度身材看起來較過去豐腴不少，導致她心情不佳才關閉微博。

梁靜茹舉辦演唱會，卻遭微博網友狂酸身材。（圖／超級圓頂提供）

針對近日爭議，據《壹蘋新聞網》報導，梁靜茹經紀公司強調，關於《可惜不是你》的討論純屬外界臆測，不予評論，並嚴正駁斥無理聯想。此外，演唱會畫面流出引發網友對藝人身材的攻擊，公司表示，微博上充斥大量不實訊息、惡意抹黑，公司已授權巡演主辦單位展開法律追究，強調「將以法律全力捍衛藝人權益，絕不姑息」。

