陸網突爆吳亦凡死訊！加拿大政府證實了：「4公民被處決」命喪中國

娛樂中心／綜合報導

南韓男團 EXO 前成員、曾在中國演藝圈發展的歌手兼演員 吳亦凡，2022 年因性侵等罪名遭判 13 年徒刑，目前正在中國服刑中。不過近日網路上突然瘋傳他「在監獄中身亡」的消息，中國官方至今都未鬆口證實死訊。還有人指稱近日加拿大政府已確認中國於本年度已有多名「加拿大國籍」或「具有加國國籍」身份者，遭判死刑以及在監獄中身亡；吳亦凡是否也在名單中也引發外界揣測。

吳亦凡傳出死訊。（圖／翻攝自微博）

據了解，加國方面今年3月公開譴責北京當局使用死刑，指責中國處決了4名加拿大公民，但被處死的犯人罪名為「走私販毒」。而吳亦凡死訊起初爆出是源於多個海外中文論壇，一名自稱吳亦凡的獄友在網路上以非簡體字留言稱，「係真，我係佢獄友同一間監獄（是真的，我和他住同一間監獄）」，「我是他獄友，前幾天獄警不知在偷偷說啥，後來吳亦凡就突然死了」、「有傳聞說給人輪x，但滿足不到當地大哥所以給人殺了」，暗示吳亦凡的死與「獄中暴力衝突」有關。還有網友爆料，指吳亦凡「長期絕食」導致身體虛弱死亡，讓整起事件更加撲朔迷離。

廣告 廣告

甚至有網友翻出男星喬任梁2016年離世時網路流傳的「虐殺現場大咖名單」，其中就包括近日被瘋傳於獄中身亡的吳亦凡，名單上還出現林更新、趙薇、何炅、那英、胡歌等大咖名字。據傳，在場藝人大多不知情當天聚會內容，到現場才發現是與虐殺喬任梁有關，在殺害過程中因王思聰手法過於血腥殘忍，遭當場藝人制止，卻因王思聰的背後勢力而不敢離開，才留在現場看完這場「血腥秀」。

更多三立新聞網報導

坤達、書偉爆閃兵！密友首出面發聲認了早知情 「私下對話」曝光

再婚黃尚禾兩年！李千娜錄到一半突哽咽淚崩 鬆口婚姻「真實現況」

粿粿離婚范姜彥豐協商破局！吳宗憲爆她「淨身出戶」內幕：不甘心

獨家／王子偷吃住5千萬豪宅屋主是昆凌！鄰居徐新洋 乃哥不忍發聲了

