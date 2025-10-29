陸網紅偷渡待遣返 「替代收容半年」爽環島 移民署回應了
中國大陸一名楊姓網紅2年前從廈門游到金門，並自拍影片表示要在金門大橋插五星旗，隨即遭到逮捕，現已遣返。但其返陸之後上傳他在等待遣返的半年期間，在台灣環島、甚至出海到小琉球玩的影片，媒體質疑是否出現國安漏洞？網友傻眼直呼「這叫國防韌性？」、「謝謝促進國旅」。
根據《三立新聞網》報導指出，近日一位大陸楊姓網紅上傳他偷渡到金門的影片引發熱議，只見畫面中他喊道：「游過來，現在在小金門這邊登陸了，準備去金門大橋把我們的五星紅旗給它插上去。」男子一身濕，自拍表示登陸成功，過沒多久他換上CHINA字樣的衣服、帽子，宣示要讓五星旗飄揚在台灣領土。楊姓網紅提到「碰到了第一個金門海巡署，就問我你是不是偷渡，我說沒有啊，我就游個泳怎麼了？不認罪，不承認偷渡行為，不去承認台灣主權。」楊姓網紅2023年5月從廈門游泳到金門，判刑關了3個月又收容5個月，之後被放出來等待遣返，時間長達半年。
「我騎機車繞了日月潭一兩圈，所以有幾個景點跟大家推薦一下。」沒想到，等待遣返期間，該楊姓大陸網紅竟搖身一變成了台灣旅遊YTR，還出海到小琉球看海龜。之後他更拍片傳授經驗，教導其他偷渡客大膽環島。「如果你在台灣想環島的話，你就直接出發就好了，不需要準備什麼證件也不要租什麼車，你就是找個認識的人借一輛摩托車，然後就是要戴好安全帽，他抓安全帽比抓其他都還嚴。」
移民署國際及執法事務組科長林育如對此重申「針對依法收容替代的對岸偷渡犯，均持續掌握他們的在台行為，並視個案評估風險，如有發現個案有違反收容替代相關規定時，本署會依法查處並再予收容。」偷渡收容天數法定上限就是150天，但替代收容管理缺失，遭疑出現國安漏洞。
粉專「DearNaNa」轉發此消息，直呼「笑噴我！」網友表示「這叫國防韌性」、「執法廢成這樣，只有政敵是十惡不赦」、「謝謝偷渡客促進國旅」、「還說要拒敵於海外，光這種漏洞就足以讓國家陷入危機了」、「國安是針對可以影響萊爾校長政權的藍白，不要誤會我們政府的國安單位跟鬥垮政敵的努力」、「等解放軍一大票都游過來台灣，警察可能還在抓後座沒繫安全帶」、「替代收容是什麼啦！笑死」、「抓安全帽比抓共諜還勤是事實」。
