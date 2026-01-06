陸網紅流浪柬埔寨獲救！雙腿骨折 住院小便困難

擁有2.4萬粉絲的吳姓網紅流落柬埔寨街頭。（圖／翻攝自時速新聞微博）





擁有2.4萬粉絲的吳姓網紅流落柬埔寨街頭、面容憔悴且雙腿布滿瘀青的慘狀，掀起網路熱議。目前她已在醫院接受治療，被診斷出胸腔積液、小便困難等病症，最新消息傳出，她對2種毒品檢測呈現陽性。

流浪異鄉街頭

綜合陸媒報導，擁有數萬粉絲的吳姓網紅被發現時，正流連在柬埔寨一家酒店附近。目擊者形容她全身髒亂、頭髮糾結成團，神情恍惚，且精神狀況極度不穩定，雙腿布滿觸目驚心的瘀青，甚至疑似骨折，手中還緊緊握著一張電腦斷層掃描照片。

廣告 廣告

據知情人士透露，吳女原本是受到所謂「高薪工作」的誘惑，甚至可能是被男友誘騙才遠赴柬埔寨，沒想到最後卻被狠心遺棄。畫面被上傳至社群平台後，吳女遠在福建的家屬才得知，這一年多來與他們視訊的女兒竟然身處險境。

父親報警

吳女的父親在受訪時悲痛欲絕，他提到女兒中學輟學後就出外打工，長期以來都對家裡宣稱人在「浙江上班」，為了安撫父母還會經常視訊通話。吳父回憶女兒這段期間頻繁以各種名義向家裡要錢，家屬至今已陸續匯款超過8萬人民幣。直到12月26日，女兒稱腿受傷急需醫治，吳父匯出2200元人民幣後卻徹底失聯，同日親屬在網路看到流浪照片才趕緊報案。警方調查後證實，女兒早在2025年4月就已經出境，家人對此完全被蒙在鼓裡。

毒品反應呈陽性

案件引發高度關注後，中國駐柬埔寨使館火速行動，成功尋獲吳女並送往西港同濟醫院救治。最新檢測結果顯示，吳女對2種毒品呈現陽性反應。醫院負責人說明，吳女入院時伴隨咳嗽氣喘、腹痛腹脹及全身乏力，經診斷患有肺部感染、胸膜炎、胸腔積液、小便困難、低蛋白血症以及軀體化障礙等多項病症。

經過幾天的治療，吳女生命徵象平穩，食慾漸增、主動溝通的意願也有所增強。院方考慮到吳女目前沒有住處，身體尚未完全康復，他們將繼續為她進行藥物、飲食、日常護理等治療。



東森娛樂關心您

吸食毒品，有害身心健康。



【更多東森娛樂報導】

●陸網美自爆睡過檀健次！「對話紀錄4線索」全符合 工作室急發聲

●司曉迪又點名！屈楚蕭性癖、家暴醜聞再現 不忍反擊了

●小嫻深夜悲痛發文：母親離世了 「搶救20分鐘」忍痛道別

