陸網紅直播疑驚見「抗愛滋病毒藥物」PO報告全網炸鍋

大陸網紅小澈。（圖／翻攝自起床了小澈 微博）

大陸抖音跨性別網紅小澈（李俊宏）為男兒身，經常以女裝形象示人，自稱帥T，擁有超過300萬粉絲。近日，他因直播畫面中疑似出現抗愛滋病毒藥物，引發網友對藥物來源及健康狀態的質疑。該藥需醫師處方才能取得，加上小澈近期才擔任品牌線下活動一日店長，與許多人接觸，因此事件在網路上掀起不小爭議。

小澈直播畫面中疑似出現抗愛滋病毒藥瓶，引發討論。對於傳聞，他第一時間透過微博回應：「你們這些人真的不要太過分了，造謠完全無下限，我根本不知道那是什麽東西，有必要這樣嗎？」他強調自己不知情，部分粉絲也指出藥物可能非本人所有，甚至可能有人刻意放置或陷害。

廣告 廣告

隨後網路上又流傳小澈就診紀錄，顯示他在2024年9月確診梅毒。網友指出，醫院修改查詢系統需手機驗證碼，而綁定手機號疑似為小澈本人。據悉，大陸衛健局已介入調查其住院記錄外洩事件，以釐清資料真偽與流出原因。

為了平息風波，小澈隨後曬出電子版體檢報告，顯示HIV、梅毒等指標均為陰性，他也承諾「晚點會更新紙本報告」。不過，仍有網友指出報告存在疑點，包括明顯P圖痕跡、數字對不上或有色塊等問題。部分人呼籲小澈主動公開醫院體檢報告，以保障公眾知情權；也有聲音強調健康狀態屬個人隱私，提醒艾滋病僅透過血液、性行為及母嬰傳播，日常接觸無感染風險，應以科學醫療資訊為主。

更多中時新聞網報導

吃粥養生或升糖 中醫：取決脾胃氣機

川普兌政見 信用卡利率上限10％

保健》美飲食指南改版 紅肉上位惹議