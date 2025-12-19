「陸網紅神似Rosé」替粉絲簽名引爭議 官方急澄清：非邀請代表

黛小西拍影片道歉表示，擔任「一日店長」是與商場共同商討出來的。（圖／呆呆黛小西抖音帳號）

南韓女團BLACKPINK成員Rosé的官方快閃店在大陸成都舉辦活動時，引發了一場爭議。因模仿Rosé爆紅的大陸網紅「呆呆黛小西」受邀參與「一日店長」活動，卻在周邊商品上簽名，引起Rosé粉絲的強烈不滿。這位擁有超過51萬抖音粉絲的網紅，其行為不僅在中國社群平台引發批評，更使事件延燒至南韓和日本媒體，迫使官方帳號緊急切割，強調她並非官方代表。

這位金色中分長髮、造型神似Rosé的網紅「呆呆黛小西」，平時靠相似外型在網路上累積人氣。日前在成都的快閃店活動現場，她不只與Rosé粉絲合影打卡，還主動替粉絲簽名，甚至在海報、小卡等周邊商品上簽上自己的名字。

這些畫面曝光後，網友瞬間炸鍋，紛紛怒斥她越俎代庖，彷彿真把自己當成女明星。事件迅速延燒，登上多家日韓媒體報導。南韓網友也對此表達不滿，認為她的行為太過分。與成都百貨合作的官方X帳號也緊急發文澄清，強調黛小西並非Rosé官方邀請的代表，並表示未來將更嚴謹處理相關活動。

黛小西平時在社群媒體上一邊開箱周邊商品，一邊自稱是「頭號粉絲」。她的微博帳號內容幾乎清一色都是與Rosé相關的追星影片。然而，面對這次風波愈演愈烈的情況，她已在社群平台上兩度公開道歉。

黛小西在道歉影片中表示，以「一日店長」的方式呈現是與商場共同商討出來的，她所做的一切也是希望能更好地為Rosé宣傳。她強調自己參與當天的活動沒有收取任何費用，已經深刻反省，並無意讓Rosé捲入爭議，希望風波能盡快平息。

