陸網紅自爆「睡過多名頂流男神」刪文 再吐11字

中國網紅司曉迪（帳號 iamroosie）2日深夜在社群平台接連發文，自稱曾與多名一線男藝人有過私密關係，並點名鹿晗、檀健次、范丞丞、林更新、蔡徐坤、黃明昊等人。（圖／翻攝自微博「新浪娛樂」）





中國網紅司曉迪（帳號 iamroosie）2日深夜在社群平台接連發文，自稱曾與多名一線男藝人有過私密關係，並點名鹿晗、檀健次、范丞丞、林更新、蔡徐坤、黃明昊等人，相關貼文一出即在網路上引發高度關注與討論，後續司曉迪卻突然刪除貼文，並寫下11字。

司曉迪在貼文中宣稱，自己與多位「頂流男星」有過交集，甚至公開部分聊天截圖與照片，並以強烈語氣指控其中有人對她造成情緒與心理傷害。她還曾發文表示，將進一步釋出更多內容，引發網友熱議。

廣告 廣告

不過隨著事件延燒，被點名的多位藝人與所屬工作室陸續發出聲明否認相關指控，強調內容不實，並表示已蒐證交由法律途徑處理。其中，范丞丞工作室於凌晨發布聲明，指雙方僅為泛泛之交，否認任何私下往來；鹿晗工作室則接連發表聲明，表明將依法追究造謠與誹謗責任。林更新、檀健次、黃明昊等人亦相繼出面澄清。

在多方回應後，有網友發現司曉迪已將原先大量爆料貼文刪除，社群頁面迅速清空。隨後她另行發布簡短貼文寫下「新的一年，我要好好愛自己」，語氣明顯轉為低調，再度引來網友關注與揣測。

此外，司曉迪過去也曾多次捲入情感相關爭議，其在節目與社群平台上的發言，曾引發外界討論。此次再度大動作點名多位演藝圈人士，最終卻刪文收場，也讓事件走向充滿不確定性。



【更多東森娛樂報導】

●東森陪你跨年／阿妹領軍！全台最頂跨年 網友一面倒全推台東

●A-Lin「那魯one」影片爆紅！意外釣出超商、原唱回應了

●曹西平猝逝遭疑「冒屍斑不尋常」殯葬業、醫師揭原因

