陸網紅被騙去柬埔寨流浪街頭！老父淚：騙我在浙江上班

擁有2.4萬粉絲的吳姓網紅被發現流浪於柬埔寨街頭。（圖／翻攝自是阿月渾子啊_微博）





柬埔寨街頭日前驚見一名面目憔悴、精神恍惚的中國籍吳姓女子，竟是擁有2.4萬粉絲的網紅，據悉是受「高薪工作」誘惑赴柬埔寨，卻慘遭遺棄街頭。吳父表示，女兒長期以來都說自己在浙江上班。對此中國駐柬使館表示，已找到吳女並接受醫院救治中。

根據外媒《星島頭條》報導，吳女被網友發現時流落於酒店附近，全身髒亂、頭髮打結，雙腿布滿瘀青且疑似骨折，並握著一張電腦斷層（CT）照片。知情人士指出，吳女是被男朋友騙去柬埔寨，但不知為何淪落街頭。畫面在網上瘋傳後，其位於福建的家屬才得知真相。

吳女被網友發現時流落於酒店附近。（圖／翻攝自是阿月渾子啊_微博）

吳父悲痛表示，女兒中學輟學後外出務工，長期以來一直告訴家人自己在「浙江上班」，甚至時常透過視訊聯繫以安撫父母。吳父回憶，女兒上班後仍頻繁找家裡要錢，家屬至今已陸續匯款逾人民幣8萬（約新台幣36萬元），完全沒想到女兒竟然遠在柬埔寨，且身處險境。

吳父指出，12月26日當天女兒聯繫家裡稱「腿出問題了」需要錢醫治，家人隨即匯出2200元（約新台幣1萬元），隨後卻再也聯繫不上女兒。同日，因親屬在網路上看到吳女流浪街頭的照片，才趕緊向當地警方報案。吳父悲痛說道，「直到報警後才知道，女兒早在2025年4月就出國去了柬埔寨」，並透露唯一的願望就是「希望孩子平安回來」。

調查證實，吳女於去年3、4月間出境，由於涉及境外範圍，已超出基層派出所管轄權限。對此中國駐柬使館表示，已找到吳女並接受醫院救治中，目前身體狀況有所好轉，領辦已聯繫其家屬來柬辦理接其回國事宜。此外吳女表示，自己是受「高薪工作」誘惑來柬。

