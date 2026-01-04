陸網美自爆睡過檀健次！「對話紀錄4線索」全符合 工作室急發聲

司曉迪近日公開點名曾睡過檀健次等多位一線男星。（圖／翻攝自檀健次、司曉迪微博）





中國網美司曉迪2日在社群平台拋震撼彈，狂言宣稱「姐30了，所有頂流都睡完了，我的人生沒有遺憾」，包括鹿晗、檀健次、范丞丞、林更新、黃明昊、王安宇全被點名，事後藝人工作室皆發出聲明澄清，豈料，有網友從司曉迪與檀健次的對話紀錄發現，內容與檀健次公開行程幾乎符合，引發外界熱議。

有網友細看司曉迪曝光與檀健次的對話紀錄，發現檀健次在2022年3月曾向對方表示自己在橫店準備進組拍戲，同一時間《長相思》也正好開拍，不僅如此，該網友更指出，司曉迪在對話中曾傳一張衣服的照片告知檀健次「發現你短袖還在我這裡耶」，而檀健次也曾穿著該衣服出席公開活動。

有網友發現司曉迪在對話中曝光的衣服，檀健次曾在公開場合穿過。（圖／翻攝自微博）

該網友表示，檀健次曾公開透露自己聊天時最愛用「愛你」的表情包，而從司曉迪曝光的對話中，也能發現檀健次發送該表情包給對方，此外，檀健次在2021年9月的對話中指出自己人在寧波，就有網友翻出他當時的微博發文，發現檀健次曾在同月份發出「寧波美食」相關影片，種種巧合讓網友質疑爆料內容不單純。

對此，檀健次工作室也於3日發布嚴正聲明表示：「近期，網絡平台出現涉及我工作室藝人的失實、誤導信息，我們已委託律師安排證據固定，並將採取必要措施合法維權。」呼籲網友理性看待網路消息，勿輕易聽信謠言。



