陸網路三雄 百度吊車尾 第三季營收創下最大萎縮紀錄

【蘇彬貴╱先探2383期】

身為中國網路搜索引擎(online-search engine)這個領域龍頭的百度(Baidu Inc.; BIDU.US)，與阿里巴巴集團控股(Alibaba Group Holding Ltd.; BABA.US)，以及騰訊控股(Tencent Holdings Ltd; 00700.HK)，堪稱中國網路界的三大天王。

然而，在這三家企業當中，一開始，百度的發展就一向最不被看好；直到如今，如此的態勢依然難以改觀。無論是在營運方面的擴張，抑或股價的表現上，至今百度在三者當中，也同樣都是敬陪末座；儘管該公司付出很大的努力，不斷投入新的領域。

相當值得注意的是，百度的營運似乎已經盛極而衰、出現萎縮的態勢。自從二三年以來，該公司每一季營業額較前一年同期的增長幅度，由十五％的高峰，持續一路往下掉落，如今甚至衰退：今年第三季營業額為三一一．七億人民幣，較去年同期萎縮了七．一％，並且創下了單季營業額衰退幅度最大的紀錄。

太依賴廣告

營業收入的來源過度集中，一直是百度營運上的一大問題：來自網路廣告所占比重，一度高達了近九○％的水平。如今由於中國消費者的信心危機難以解除，消費市場需求低不振，當地網路的廣告，自然也連帶地受到影響。此外，隨著中國網路市場的步入飽和，競爭於是日益激烈，亦是導致百度營運陷入瓶頸的原因。

而由於打消業外損失的關係，百度第三季甚至陷入達一一二．三億人民幣的淨虧損；相對而言，去年同期淨盈餘則為七六．三億人民幣。