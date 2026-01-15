陸網路劇驚現「11歲新娘」！和28歲男談戀愛 全網罵翻急下架

大陸一則微短劇近日引爆爭議，這部劇用年僅11歲的女童，演出「替嫁新娘」，和28歲新郎談戀愛，遭外界砲轟離譜。

陸網路劇出現11歲新娘。（圖／翻攝新浪微博）

《紅星新聞》報導，這部劇名為《逼錦鯉替嫁活閻王，相府氣運全斷了》，以年僅11歲的女童演出「替嫁新娘」，劇情不僅設定角色「7歲被迫嫁人」、「15歲生子」，還出現男女主角牽手、擁抱等肢體互動畫面，故事線內容還包含「養成系」、「大婚圓房」等隱喻內容，上線後立即引發譁然。

報導引述有網友抨擊，相關內容「完全無法接受」、「嚴重挑戰底線」，並呼籲平台與主管機關介入處理。媒體14日實際搜尋發現，該劇已在大陸多個影音平台無法查詢，部分平台頁面顯示「本劇已下架」，疑似已遭平台緊急撤除。

廣告 廣告

大陸網路文藝知識產權糾紛人民調解委員會調解員、律師繆蒙京指出，從法律角度來看，該劇內容已明確觸碰法律紅線，「該劇違反《未成年人保護法》以及《未成年人節目管理規定》中，關於不得渲染未成年人成人化情感的相關規定，也違背廣電總局對兒童不得出演成人化劇情的明確要求。」他指出，從行政責任層面來看，下架與行政處罰是必然結果。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

延伸閱讀

WBC/徵召旅美球星程序繁瑣 蔡其昌：有點難度

日職/大聯盟棒球浪人來了！ 「一季打5隊洋投」去樂天

MLB/輸給道奇無緣爭冠繼續拚 藍鳥傳低調調查日職2名將