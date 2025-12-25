陸美休兵 對台軍事施壓減緩

據香港《南華早報》25日報導，今年下半年，大陸解放軍在台海周邊空域活動頻率（共機擾台次數）下降，而且未舉行大規模軍演。分析家指出，大陸對台軍事施壓有所減緩，可能是受到更廣泛事件影響所致，包括陸美緊張關係緩和，以及賴清德總統在台灣面臨政治困境。

《南華早報》針對我國防部發布的數據進行分析發現，今年1月至11月，台灣周邊偵獲共機4976架次，與去年同期的4703架次相比，略增5.8％。今年擾台共機中，有3508架次逾越台海中線，占總架次70％多，而去年這一比率約為60％。

不過，自7月以來，共機擾台次數大降。7月和8月通常是解放軍演習高峰期之一，但今年這兩個月，共機逾越中線的次數，較去年同期下降近15％。而10月偵獲共機222架次，去年同期為370架次，相比之下降幅達40％，是最大的一次。

今年1至11月，台灣周邊偵獲共艦2358艘，較去年同期的2271艘略增。但中共海警船活動頻率則顯著高於去年，下半年亦未見減少。而大陸若對台灣實施海上封鎖，海警船將會扮演關鍵作用。

今年前11個月，台灣周邊偵獲259艘大陸公務船，其中包括海警船和科考船。而7月至11月，偵獲大陸公務船數量為107艘，較去年同期增加27％。

美國布朗大學中國計畫主任金萊爾（Lyle Goldstein）指出，今年下半年共機擾台次數下降，可能與華府方面據稱阻止賴總統過境紐約，以及賴總統支持罷免反對黨立委失敗有關。他說：「這兩件事很可能讓中國信心上升，從而至少在一定程度上減緩軍事施壓。」

今年10月，大陸國家主席習近平與美國總統川普也在韓國釜山舉行會晤。而會後聲明打破數十年的慣例，隻字未提台灣問題。

另一方面，美媒日前刊文指出，解放軍會透過三個步驟「攻台」，而近日曝光的五角大廈機密報告也稱，大陸能在美軍先進武器抵台前予以摧毀。 對此，大陸國防部發言人張曉剛25日在回答記者提問時表示，個別媒體枉費心機地臆測解放軍行動，居心叵測販賣「戰爭焦慮」，只會破壞台海和平穩定。