陸美女演員驚傳遭粉絲「跟蹤6年」！還到她社區應徵當保全

大陸女演員朱銳近日驚爆，自己曾遭一名瘋狂粉絲跟蹤長達6年，對方為接近她，甚至應徵到她居住的社區擔任保全，消息曝光各界譁然。

大陸女演員朱銳。（圖／翻攝新浪微博）

綜合陸媒報導，朱銳指出，這起事件是自己「半退圈」的原因，「他找到了我居住的小區（社區），甚至找到了我媽媽，報警後發現他從2016年就一直開始關注我。」她表示，當時警察告知她，為避免對方掌握她行蹤，盡力少發動態和居家生活照片與影片，「那個時候就萌生了退圈念頭」。

朱銳說，這名男子並非短暫騷擾，而是長時間、系統性地關注她的行蹤，已嚴重侵犯個人隱私，也對安全造成心理壓力。這起事件曝光後，引發大量網友討論，報導引述網友表示，「如果只是遠遠看著，也許還能理解，但為了靠近她去當保全，這已經是病態執念。」

現年38歲的朱銳出生於江西省樟樹市，祖籍安徽省蕪湖市，畢業於北京電影學院表演系，曾演出《媳婦的美好時代》、《辣媽正傳》等多部熱門電視劇，2016年在網劇《無間道》演出心理醫師胡佳琳，頗具知名度。

