陸股成交量創歷史新高！官方出手抑制投機過熱 打造「慢牛」市場

中國股市近期的強勁漲勢正引來北京監管機構更嚴密的審查。（示意圖／達志／美聯社）

隨著交易活動激增至前所未見的水準，中國大陸股市近期的強勁漲勢正引來監管機構更嚴密的審查。儘管許多投資人主張這波牛市仍處於初期階段，官方仍已著手抑制槓桿風險。分析人士也指出，大陸此次對融資融券的調整，較像是為了抑制投機過熱，打造所謂的「慢牛」市場。

據美國財經媒體《CNBC》援引中國金融數據和信息數據提供商「萬得資訊」（Wind Information）統計，上週一至週三（12日至14日），上海、深圳與北京3大證券交易所的單日成交金額連續創下歷史新高。14日交易量攀升至3.99兆元人民幣，超越2024年10月創下的前1項紀錄3.48兆元人民幣。

廣告 廣告

今年稍早，曾在2020年繳出最佳年度表現的基準指數「滬深300指數」（CSI 300）也攀升至4年來高點。多位市場資深人士向《CNBC》表示，這波急升喚起市場對過往過度投機的記憶，特別是2015年那場大起大落的股市循環。

對此，中國監管機構稍早也作出回應，包括收緊融資融券規定，提高新增融資交易的擔保比例。根據19日正式生效的新規定，3大交易所的信用買股保證金比例已從原本的80%提高至100%。這意味著投資人如今必須全額支付股票成本，同時原有的融資融券交易仍依既有規定執行，實際上等同於取消新增融資買股的借貸空間。

摩根士丹利（Morgan Stanley）指出，這項監管收緊措施顯示中國境內市場的交易活動與情緒已出現「過熱」跡象。該行所指的是以人民幣交易、由境內投資人及經核准的外資參與的中國A股市場。

該投資銀行的加權A股市場情緒活動指數近日飆升至91%，這是自2024年9月以來首度突破90%的門檻，主要動能來自交易量的急劇放大。摩根士丹利分析師在研究報告中指出：「監管收緊發生的時間點，正是我們的情緒指標隨著成交金額創下新高，而衝上過熱區間之際。」不過，該行仍預期，針對A股與香港股票市場的額外流動性支持，至少將延續至第1季。

根據總部位於香港的中後期私募股權投資平台「天際資本」（Skybound Capital）提供的數據，外資投資人近期明顯加大參與力道，近幾個月的淨流入金額已超過500億美元，較過往年度出現大幅成長。然而，與A股市場的整體規模與成交量相比，外資參與度仍然有限。天際資本投資長Theodore Shou也指出，這波漲勢主要仍由本土投資人所驅動。

根據匯豐銀行（HSBC）的數據，中國境內股市約有90%的每日成交量來自散戶投資人。這與海外主要市場形成鮮明對比，在紐約證券交易所（New York Stock Exchange），交易主力為機構投資人，散戶僅約占成交量的20%至25%。

在岸資金的主導地位，也形塑了監管機構對槓桿的政策思維。在中國股票市場中，槓桿主要來自融資交易，也就是投資人向券商借款買股，此舉會同時放大獲利與虧損。在這樣的環境下，一旦槓桿累積，漲勢往往會快速加速，但若市場情緒反轉，也更容易出現急劇修正。

中國知名避險基金「思睿集團」（GROW Investment Group）首席經濟學家洪灝表示：「最近中國內地的成交量暴增至歷史新高，融資規模也同步攀升。因此監管機構試圖微調槓桿，藉此打造1個『慢牛』市場。」

其他市場資深人士也認為，這次對融資融券的調整，較像是為了抑制投機過熱、促進所謂的「慢牛」，而非對系統性風險的擔憂。其中1位人士指出，目前更貼切的描述是「結構性過熱」，主要集中於特定產業，例如人工智慧（AI）相關與科技類股，這些股票多為近期上市標的，吸引了高度投機性的資金追逐。

天際資本的Theodore Shou也指出，中國各交易所之間日益擴大的表現差距，顯示市場熱情仍具有選擇性。過去6個月，創業板（ChiNext）指數大漲近50%，明顯超越上海綜合指數（Shanghai Composite Index）相對溫和的漲幅。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

蘆洲蔥油餅夫妻遭亂刀砍死！36歲逆子「正面照」曝光 社會局回應了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死刀下！里長還原破門瞬間 警火速擋人：很血腥

蘆洲逆子弒親！為錢砍父母10多刀 慌張逃逸畫面全被拍