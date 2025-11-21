陸股重挫 反制日本概念股逆勢上揚

（中央社台北21日電）美股由紅翻黑引發全球股市下跌，中國大陸A股今天應聲重挫，創業板指跌幅逾4%，上證指數失守3900點關卡。相形之下，因為中國反制日本連日大漲的水產、軍工裝備概念股逆勢上揚。

綜合第一財經、新浪財經等陸媒報導，陸股今天開低走低，鋰電池產業鏈領跌，鋰礦股掀跌停潮；算力硬體題材大幅走低，記憶體股跌幅居前；半導體、消費電子、太陽能、金融科技概念股跌幅明顯。

下午收盤，陸股三大指數全面重挫。上證指數下跌96.16點，報3834.89點，失守3900點關卡，跌幅2.45%；深證成指下跌442.75點，報12538.07點，跌幅3.41%；創業板指下跌122.26點，報2920.08點，跌幅4.02%。

滬深兩市成交額約人民幣1兆9656.61億元（約新台幣8.69兆元），較前一個交易日放量約2574.72億元。全市只有354檔股票上漲，5072檔股票下跌。

相形之下，日本首相高市早苗拒絕收回「台灣有事」說法，引發中國政府接連推出反制措施，暫停日本水產品進口，解放軍又頻頻對日放出恫嚇文宣，連日來多檔水產股、軍工股接連大漲。

水產股今天繼續走強，養殖概念股國聯水產、好當家、大湖股份午後開盤翻紅；獐子島、中水漁業漲停作收。其中，中水漁業已連收4支漲停。

值得玩味的是，部分股價上漲的水產品股其實與暫停日本水產品進口無關。大湖股份表示，公司業務僅涉及淡水養殖且分布都在湖南省內，並沒有海產品業務；東方海洋也表示，公司以海參、貝類養殖為主，另有水產品加工產業，與日本水產品進口關係不大。

軍工股今天也逆勢上漲，長城軍工、航太發展、品高股份、龍溪股份漲停；久之洋、江龍船艇上漲逾10%。

報導提到，高市早苗相關言論引發地緣政治不確定升溫。此外，軍工股第3季整體營收比去年同期暴增60.3%，淨利潤增幅達88.8%，其中軍工電子、航海裝備等領域增速顯著；龍頭企業如中國船舶等訂單已排期至2027年。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1141121