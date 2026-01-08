陸股3大指數集體下跌 上證綜指4100點前徘徊

（中央社記者張淑伶上海8日電）A股3大指數今天震盪走弱，收盤時集體下跌，上證綜指在逼近4100點的整數關卡前徘徊。

1月8日，A股三大指數集體下跌，上證綜指收盤報4082.98點，較前一交易日微跌0.07%；深證成指報13959.48點，下跌0.51%；創業板指報3302.31點，下跌0.82%。

滬深兩市成交額約人民幣2兆8003.85億元，較前一個交易日縮量約538.35億元。全市場3731檔股票上漲、1595檔股票下跌。

上海證券交易所綜合股價指數（上證綜指）今天早上以4077.72點開盤，下跌8.05點，跌幅0.2%；收盤報4082.98點，下跌2.79點，跌幅縮小為0.07%。因收盤仍高於開盤，上證綜指走出K線15連陽，超越了2017年至2018年出現的11連陽紀錄，續創下該指數最長的連陽紀錄。

日媒日經中文網7日報導，上證綜指出現過熱跡象，買盤主要來自散戶。市場普遍認為，在經濟長期放緩的背景下，個人資金正從房地產轉向股市。此外，存款利率下降，也促使個人資金從銀行存款流向股市。

6日結束的中國人民銀行會議提出：「靈活高效運用降準降息等多種貨幣政策工具」。貨幣寬鬆政策將進一步助推股市上升。（編輯：周慧盈）1150108