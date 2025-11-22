陸致函聯合國反擊高市「台灣有事論」 帥化民曝玄機
日本首相高市早苗11月7日提出「台灣有事」的說法造成中日關係惡化，中國大陸駐聯合國代表傅聰致函聯合國秘書長古特瑞斯，指高市錯誤言行，闡明大陸政府立場，並強調日方若膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，陸方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。對此，退役中將帥化民透露其中玄機。
帥化民22日在《新聞大白話》節目中表示，中國大陸跑到聯合國告訴秘書長，根據聯合國條約規定，日本要搞的話，大陸可以出兵，而且已經先盡到告知責任，不要說他動手的時候，你說你不知道，這是蠻嚴肅的，因為大陸是五個常任理事國之一。
帥化民指出，大陸解放軍一天到晚在軍演，從他們軍事科技的發展來看，超過我們一般人想像的進度，他們練習的也很勤。大陸的陸海空三軍軍演非常頻繁，可說操演已久、躍躍欲試，加上裝備又這麼好。
帥化民說，大家每次看到大陸在那邊叫，台灣就是他的紅線，如今真的有人去碰了，大陸的反應是這麼大，動作也非常強大，除了打外交戰，經濟作戰現在也開始了。
帥化民認為，釣魚台是很容易引發的問題，因為你不是講「台灣有事，日本有事」，現在大陸就擺個姿態，讓你日本有事，看你能不能有事，這一招是蠻狠的。這就如同玩梭哈牌，他「All in」了，看你要不要跟，而這個問題是日本難解的問題。
延伸閱讀
賴清德吃壽司挺日 沈富雄嘆輕薄而失內涵：平白放棄可貴話語權
影/陸媒砲轟「日本台灣交流協會」！指砸百億培養「媚日份子」
釣魚台教育協會抗議高市早苗台海言論 批民進黨罔顧人民安全
其他人也在看
中國竟嗆日本「若武力介入台海將構成侵略」！綠委：已遭國際打臉
即時中心／高睿鴻報導為達統戰目的、孤立我國外交處境，中國近年戮力在國際場合打壓台灣；就連最近日本新首相高市早苗出聲挺台、高喊「台灣有事日本就有事」，中國仍要出聲表達不滿。中國常駐聯合國代表傅聰，甚至致函聯合國秘書長、闡明中國要行使聯合國憲章和國際法賦予的「自衛權」，並稱要捍衛國家主權及領土完整；央視記者則在聯合國記者會提問、誘導聯合國背書「台灣是中國一省」。對此，民進黨立委許智傑也回應了。民視 ・ 1 天前
賴清德吃壽司挺日 沈富雄嘆輕薄而失內涵：平白放棄可貴話語權
日本首相高市早苗先前表態「台灣有事」說，引發中國大陸跳腳，並祭出全面停止進口日本水產品等措施反制。總統賴清德日前曬出吃壽司照片，用行動力挺日本。只不過這個行為，前立委沈富雄認為，此舉也突顯總統及其幕僚的花拳繡腿，輕薄而失內涵。中天新聞網 ・ 4 小時前
高市「台灣有事論」惹怒北京 蔡正元：日本是哪來的膽識
日本首相高市早苗有關「台灣有事」的言論，引發北京一連串措施制裁，包中國常駐聯合國代表傅聰致函聯合國秘書長古特瑞斯，稱中方將堅決行使《聯合國憲章》賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。前立委蔡正元認為，日本去挑釁中國大陸，是哪裡來的膽識。中時新聞網 ・ 1 天前
黃國昌喊北市議員4+2席全上！藍白合恐上演「分票窘境」
政治中心／綜合報導2026選戰各黨派開始布局，週六民眾黨主席黃國昌現身自家議員黃瀞瑩舉辦的地方活動，喊出北市議員要「四加二」全壘打，但外界關注藍白合進度，白營恐怕擠壓藍營席次、上演分票窘境，對此國民黨台北市黨部主委戴錫欽表示，尊重民眾黨提名策略，國民黨也會衡量各區實力，務必單獨過半。前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪（11.22）：「比較生氣不耐煩的顏色，放在最下面。」動手DIY彩繪沙瓶，民眾黨議員黃瀞瑩週六辦園遊會，前主席柯文哲夫人陳佩琪都來力挺，選區活動和市民搏感情，現任黨主席黃國昌還讚學姊表現有目共睹，更喊對下一屆議員選戰、有信心！民眾黨瞄準北市九合一議員選戰，主席黃國昌喊出4+2全壘打。（圖／民視新聞）民眾黨主席黃國昌（11.22）：「四位的議員的連任，我充滿百分之百的信心，那展望2026年，我相信台灣民眾黨，在台北市4加2全壘打，絕對是可以達成的目標。」國民黨北市黨部主委戴錫欽：「我們就是充分尊重，民眾黨的一個提名策略，那我們也在衡量國民黨自己，在各選區議員的實力之後，會務必讓國民黨能夠單獨過半，也務必讓我們國民黨，及友軍的席次能夠極大化，過去提名的慣例，基本上會先保障現任。」先前藍白合國民黨主席鄭麗文才說一加一要大於二，白營設目標、可能變分票，藍營黨部主委戴錫欽喊先保障現任，但也會跟有意爭取的新人碰面，黃國昌布局北市，也頻頻叫板新北市長大位，民調卻落後太多，綠營已經做好一對一準備，明白撇除黃國昌。國民黨北市黨部主委戴錫欽回應民眾黨4+2，表示尊重民眾黨的一個提名策略。（圖／民視新聞）立委（民）蘇巧慧（11.21）：「（你是以這個一對一的狀況），（來做準備就對了），當然，（李四川強不強），當然強啊，川伯是一個很專業的公務人員，不管任何人就是現在檯面上，剛剛你提到的這些，我都有機會展現我的優勢，年輕創意會做事。」蘇巧慧點出優勢比拚李四川，恐怕黃國昌市長這局是乾坐冷板凳，不過他積極推新北議員人選，安插四大金釵投入選戰，但這又卡到藍營席次分配。新北市長侯友宜：「所有的合作一定要在共同的理念，尤其能夠創造出，人民有感的建設跟社會福利，這才是最重要的。」媒體人黃光芹則分析縣市議員複數選區，沒有協調的可能和必要，藍白合形式意義大於實質。藍白要跨進合作深水區，看來有難度。原文出處：黃國昌喊北市議員4+2席全上！藍白合恐上演「分票窘境」 更多民視新聞報導日本挺台「中國竟致函聯合國」！揚言動用自衛權 外交部震怒反擊范冰冰奪影后！致詞提「中國」惹議 他讚：只看演技這就是金馬價值安心生育！「這縣市」公托量勇奪全國之冠 市長：感謝托育員辛勞民視影音 ・ 1 天前
專家指日本不會上島護台：自衛隊核心任務是護美軍、非直接保衛台灣
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗近日在國會提到，若中國以軍艦或武力奪取台灣，情況可能構成日本「存立危機事態」。這番說法被視為東京對台海局勢更直白的警示，也讓中日緊張再升級。中國已公開抗議並祭出多項反制，而日本方面則強調整體對台政策未變，沒有收回相關表述。 根據《日經亞洲》引述美國蘭德公司（ RAND ）日本研究負責人霍南（ Jeffrey Hornung ）的分析指出，「存立危機事態」源自 2015 年安保法制修法，核心精神是日本在國家存亡受到威脅時，可對盟友行使集體自衛權；而日本唯一的同盟國就是美國，實際情境幾乎都指向「自衛隊與美軍共同應對」，並不意味著日本要直接保衛台灣。 霍南明確表示，自衛隊，特別是陸上部隊，不會踏上台灣本土，因為那等同直接防衛台灣，超出現行法律框架。他指出，自衛隊的任務在於「最有效保護美軍」，確保美軍能順利執行其在台海的防衛行動。具體可能作為包括：在周邊海空域為美軍艦艇護航、派遣戰機與偵察機提供空中掩護、協助反潛與追蹤中國艦艇動向等，讓美軍能將主力投入台海戰區。 分析指出，美軍若遠距離介入台海，屬「客場作戰」；在此情況下，日本基地、情監偵以及海空支援都能新頭殼 ・ 1 天前
日相台灣有事說陸狀告聯合國
本報綜合報導 日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢引發大陸強烈反彈。大陸常駐聯合…中華日報 ・ 1 天前
何鷹鹭遭黨紀處分 鄭麗文：因「認同的不是中華民國」多人覺得不妥
國民黨「陸配」中常委何鷹鹭因身穿印毛澤東頭像衣服，喊讓台灣早日回歸祖國懷抱，18日遭中央考紀會停止黨職處分，目前申訴中。黨主席鄭麗文近日受訪表示，處分是因何「認同的不是中華民國」部分很多人覺得不妥。太報 ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事」引北京制裁 蔡正元：日本哪來的膽識？
日本首相高市早苗11月7日「台灣有事」的說法引發中國大陸採多管道強烈制裁。大陸駐聯合國代表傅聰致函聯合國秘書長古特瑞斯，闡明官方立場，並強調日方若膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，陸方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。對此，前立委蔡正元作出評論。中天新聞網 ・ 1 天前
不滿高市＂台灣有事說＂ 央視記者誘導聯合國背書遭打臉
政治中心／綜合報導日本首相高市早苗的"台灣有事說"，讓中國氣得跳腳，現在更將戰場轉移至聯合國，中國駐聯合國代表傅聰，日前致函到聯合國，表明若中國以武力介入台海局勢，將堅決捍衛領土完整，就連中國央視記者，也在聯合國例行記者會，試圖誘導發言人背書"台灣是中國的一個省"，不過當場就被打臉。聯合國國秘書長發言人杜加里克遭問台灣是否為中國的省？ 他當場回應央視記者＂不知道大會2758決議文本內容有變更＂（圖／聯合國官網）聯合國秘書長發言人杜加里克vs.中國央視記者：「日本首相高市早苗，說台灣一旦發生緊急狀況，日本也會面臨緊急情況，您能提醒聯合國，對台灣正式立場是什麼嗎？。」中國央視記者，提問聯合國秘書長發言人，想讓對方幫忙背書，但卻事與願違。聯合國秘書長發言人杜加里克vs.中國央視記者：「（這是基於相關的聯合國大會決議），（我之前已經提醒過你）2758決議，所以文件中的正式表述，仍然是"台灣是中國的一個省"，這是否正確？，（我並不知道大會文本中有任何變更）。」中國央視記者在聯合國例行記者會試圖誘導發言人替＂台灣屬於中國的省＂一說來背書 遭當場打臉（圖／聯合國官網）試圖找聯合國取暖，卻慘遭公開打臉，央視記者執意誘導發言，全是因為這封信，中國駐聯合國代表傅聰，致函給聯合國秘書長古特瑞斯，譴責日本首相高市早苗"台灣有事說"，是露骨挑釁言論，還說若日本敢以武力介入台海局勢，將根據聯合國憲章及國際法，堅決行使自衛權。立委（民）王定宇：「中國用聯合國憲章，授權可以直接武力攻擊日本，這件事情，從法律面，早就已經過時被作廢，從實質面來講，證實中國是一個蠻橫不文明，會用軍事恐嚇周邊國家的，麻煩製造者。」立委（民）許智傑：「中國施壓國際，這次想誘導聯合國發言人，談論台灣遭打臉，更凸顯全世界，對台灣主權的高度關注，以及對中國戰狼外交的不滿。」日本首相高市早苗的＂台灣有事說＂引發中國跳腳 中方連日來頻頻表達抗議（圖／資料畫面）中國狂打法律戰，還搬出聯合國2758決議，完全無視於事實，因為2758號決議，明明只說中華人民共和國，是中國在聯合國唯一合法代表、恢復一切權利，並驅逐蔣介石的代表席位，全文隻字未提"台灣"或是"中華民國"，更別說是扯到台灣主權。台大政治系副教授陳世民：「他（中國）一直在扯國際的大謊言，很明顯就是故意要顛倒是非，去混淆視聽，是十分可笑的，"台灣有事"的意思就是說，台灣先被中國攻擊了，影響到日本的海洋運輸線，生存線的安全。」面對台日互挺，中國採取一貫三戰，強打大外宣，但顯然事與願違。原文出處：「台灣有事說」急跳腳！ 央視記者誘導聯合國背書遭當場打臉 更多民視新聞報導中國持續抵制赴日旅遊 多家中籍航空公司減少對日航班「每周逾70班次」日本首相高市早苗啟動新國家策略 食品科技正式列入成長引擎核心中日關係急凍！日本徵詢明年1月舉辦「日中韓領袖峰會」 遭中國拒絕民視影音 ・ 1 天前
他評高市讓日重新呼吸 黃國昌使台喘不過氣
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗一席「台灣有事」言論，強調若台海發生衝突日本自衛隊可行使集體自衛權，讓中國氣炸跳腳，然而在國內支持度仍突破新高。對此時常針貶時事的臉書粉專「聲量看政治」表示，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
賴清德吃壽司挺日！中國網紅嗆中共：禁日本水產？他扇貝哪來的
政治中心／周希雯報導日本首相高市早苗月初因拋出「台灣有事」言論，直接觸動中共敏感神經，瘋狂祭出一系列報復措施；不僅要求民眾暫緩赴日旅遊，更宣布暫停進口日本水產品，以經濟手段試圖施壓。不過，我國總統賴清德率先以行動力挺日本，在社群PO出享用日本壽司照片表達立場，收穫台日網友一票好評；此舉令出生中國的反共網紅張堯不禁笑說，如果台灣真的是中國的一部分，「為啥賴清德能吃到日本水產呢？」狠狠打臉中共。民視 ・ 11 小時前
外交部譴責中駐聯合國常代扭曲史實 誤導國際視聽
日本首相高市早苗在國會質詢中的「台灣有事」論引發中國強烈反彈，中國常駐聯合國代表傅聰日前致函聯合國秘書長古特瑞斯，警告若日本武力介入台海，將構成侵略行為，北京將依《聯合國憲章》行使自衛權。對此，外交部今天(23日)譴責傅聰扭曲史實，且蠻橫無理，惡意誤導國際視聽，中方已經違反《聯合國憲章》第2條第4項有關在國際關係上不得使用威脅或武力的規定。 外交部指出，維持台海的和平穩定已是國際社會的高度共識，包括德國外長已數次引用《聯合國憲章》禁止使用武力原則，反對在台海使用武力，以及一再重申台海和平穩定的重要性，相關論述也彰顯理念相近國家對國際法及以規則為基礎的國際秩序重視。 外交部重申，第二次世界大戰結束後，具有國際法效力的《舊金山和約》取代《開羅宣言》及《波茲坦公告》等政治聲明，該和約並未將台灣交予中華人民共和國，中華人民共和國也從未統治過台灣，所以台灣絕非中華人民共和國的一部分。 此外，台灣從1980年代中期開始，啟動由下而上的政治自由化及民主化轉型，並在1996年完成首次總統直選，確立行政及立法部門均由台灣人民透過民主程序選出的中華民國政府對台灣實施有效統治，並且是對外代表台灣的唯一合法政中央廣播電台 ・ 1 天前
不滿高市「台灣有事論」！石破茂開砲 網驚：青鳥要出征了
日本首相高市早苗月初有關「台灣有事」的國會答辯，引發中日關係持續緊繃。日本前首相石破茂直言，台灣有事該如何應對，不適宜在公開討論，強調外交不是想說什麼就說什麼，也不是為了衝高民意支持率。石破茂這番言論也引發台灣網友討論，有網友就酸「青鳥快出征石破茂」。中天新聞網 ・ 11 小時前
與男友吵架狂灌600cc高粱酒 女倒臥超商送醫
南投一名48歲女子，和男朋友吵架，她賭氣跑到超商買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，沒多久就醉倒不省人事，警方到場時，女子意識模糊，還吐出紅色不明液體，救護車趕緊把她送醫治療，醫師提醒，酒精不...華視 ・ 1 天前
中日交惡！解放軍今起連續2週在渤海黃海進行「軍事任務」
中日關係因台灣議題惡化之際，北京接連在黃海沿岸進行軍事活動。大連海事局發布航行警告，宣布今（23）日至12月7日連續2週，在渤海海峽黃海北部部分水域進行軍事任務。中天新聞網 ・ 1 天前
來台灣玩愛上「定居卻後悔」 老外列4缺點：台人很冷漠
一名外籍男子近來台定居後感到適應困難，他表示旅遊時的美好印象在長住後逐漸被現實磨淡，點出台灣存在4大讓人難以忽視的缺點，包括職場氛圍冷漠、人際互動表面客氣卻疏離、超市物價偏高、夏季長期潮濕悶熱，讓他直呼超後悔，貼文被轉至PTT後掀起熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
台人需用台胞證赴中是不對等 王世堅：我會是最後一個踏上中國的台人
民進黨立委王世堅過去質詢時的金句被中國網友改編成歌曲〈沒出息〉後，紅遍兩岸，不過最近網路上開始流傳王世堅低調到中國的消息，他立刻否認，強調自己一直都在台灣，如果要去中國，也要等到不需要台胞證、能使用中台視新聞網 ・ 1 天前
中國不滿「台灣有事說」致函聯合國 外交部：扭曲史實 違反聯合國憲章
日本首相高市早苗的「台灣有事」答詢言論引發中國強烈反彈，中國21日更致函聯合國，指中方會堅決行使自衛權，捍衛國家主權和領土完整。外交部今天表示，中國致函內容蠻橫無理，惡意扭曲史實，且違反「聯合國憲章」在國際關係上不得使用威脅或武力的規定；中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，是台海客觀現狀及國際社會公認事實，中國無權置喙及干預。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
高市早苗挺台引爆中國怒火 王毅喊3個「絕不允許」
日本首相高市早苗的「台灣有事」言論引爆北京怒火之際，中國外交部長王毅昨日（11/22）在中亞嗆聲稱，中方絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許「外部勢力」染指台灣，絕不允許日本軍國主義「死灰復燃」。太報 ・ 1 天前
社交王！高市早苗G20峰會「與義總理相擁」 跟李強零互動…
據日本媒體今天（11/23）報導，日本首相高市早苗22日出席G20峰會，與各國領袖熱切交流，甚至與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）相互擁抱，但卻跟中國國務院總理李強「零互動」。太報 ・ 1 天前