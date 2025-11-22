陸致函聯合國反擊高市「台灣有事論」 帥化民曝玄機

日本首相高市早苗11月7日提出「台灣有事」的說法造成中日關係惡化，中國大陸駐聯合國代表傅聰致函聯合國秘書長古特瑞斯，指高市錯誤言行，闡明大陸政府立場，並強調日方若膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，陸方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。對此，退役中將帥化民透露其中玄機。

退役中將帥化民。（資料照／中天新聞）

帥化民22日在《新聞大白話》節目中表示，中國大陸跑到聯合國告訴秘書長，根據聯合國條約規定，日本要搞的話，大陸可以出兵，而且已經先盡到告知責任，不要說他動手的時候，你說你不知道，這是蠻嚴肅的，因為大陸是五個常任理事國之一。

帥化民指出，大陸解放軍一天到晚在軍演，從他們軍事科技的發展來看，超過我們一般人想像的進度，他們練習的也很勤。大陸的陸海空三軍軍演非常頻繁，可說操演已久、躍躍欲試，加上裝備又這麼好。

帥化民說，大家每次看到大陸在那邊叫，台灣就是他的紅線，如今真的有人去碰了，大陸的反應是這麼大，動作也非常強大，除了打外交戰，經濟作戰現在也開始了。

帥化民認為，釣魚台是很容易引發的問題，因為你不是講「台灣有事，日本有事」，現在大陸就擺個姿態，讓你日本有事，看你能不能有事，這一招是蠻狠的。這就如同玩梭哈牌，他「All in」了，看你要不要跟，而這個問題是日本難解的問題。

聯合國。（資料照／新華社）

