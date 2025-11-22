陸致函聯合國 對日有自衛權

大陸對日反制再升級，針對日本首相高市早苗「台灣有事構成日本出兵」論，陸常駐代表傅聰致函聯合國，指如日本膽敢武力介入台海，將行使《聯合國憲章》自衛權，該公函將作為聯合國大會正式文件，分發全體會員國；北京並否決舉行陸日韓三國峰會，中共黨報《人民日報》更警告，將採取更嚴厲堅決的反制措施。

公函將成聯合國大會正式文件

大陸常駐聯合國代表傅聰，美東時間21日致函聯合國祕書長古特雷斯，嚴詞譴責日本首相高市早苗在國會關於「台灣有事」的表態，他表示，在陸方多次嚴正交涉和強烈抗議後，日方仍不思悔改，拒不撤回錯誤言論。陸方對此強烈不滿、堅決反對，指她的言論公然挑釁、違反戰後國際秩序，並警告如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，陸方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。作為二戰戰敗國，日方必須深刻反省歷史罪責，恪守對於台灣問題所做的政治承諾，立即停止挑釁越線，收回錯誤言論。陸方並擬將該公函作為聯合國大會正式文件，分發全體會員國。

日本外務省在發給外媒的電子郵件聲明中表示，該部門已注意到傅聰的信函，強調日本對和平的承諾不變，並駁斥陸方指控為「完全不可接受」。

與此同時，日本共同社22日報導，今年日本是陸日韓領袖峰會輪值主席國，但日本因國會日程等因素，難以在今年內舉辦峰會，私下探詢陸韓兩國明年1月舉行可能性。據悉，大陸透過外交管道向相關國家傳達，由於高市未妥善應對台灣有事言論爭議，無法接受舉行首腦會談。國際也關注22日起於南非召開的G20峰會上，陸日閣揆是否會面。陸方重申大陸國務院總理李強在峰會期間，「沒有會見日方領導人的安排」，並要求日方「自重」，但外界仍關注是否有場邊的站立會談，日方則不放棄與李強接觸。

王毅首發聲 絕不允許日右翼開倒車

據大陸外交部官網，中共政治局委員兼外長王毅首度對此發聲，22日在塔吉克杜尚貝與塔國外長穆赫里丁舉行首次戰略對話。他在會後強調，「中方，絕不允許外部勢力染指中國台灣地區，絕不允許日本軍國主義死灰復燃」。

此外，中國民用航空網引述全球航線網站AeroRoutes消息指出，大陸九大航司本周起大面積取消日本航班，已逐步調整對日航班服務，並自11月底起減班並開放退改票，部分航班關閉預訂。不完全統計，對日航線減少或關閉預訂航班，每周超過70個班次。

日本外務省於21日晚同時以英文和中文，公布陸籍人士在日境成為受害者的重大犯罪案件數，今年數據呈現較過去兩年下降趨勢。日媒指出，此舉意在反制大陸的「宣傳戰」。據公告，殺人案在2023、24年各發生15起，25年1至10月7起。搶劫案從23年31起降至25年1至10月21起，縱火案從23年2起降至25年同期歸零。公告特別說明，數據包含主嫌犯國籍為大陸之案件。

將採取更嚴厲堅決的反制措施

中共中央機關報《人民日報》國際評論欄目「鐘聲」再度以〈一意孤行抑或回歸理性，日本再次面臨抉擇〉為題警告：「高市早苗的錯誤言行已毒化中日關係，正迫使日本民眾為其政治野心付出代價。」「如果日方拒不悔改甚至一錯再錯，中方將不得不採取更嚴厲堅決的反制措施。」