陸舉行南京大屠殺公祭 解放軍發《大刀·祭》海報：斬斷骯髒頭顱

今（13）日是中國大陸的「南京大屠殺死難者國家公祭日」。正值中日關係持續緊張之際，解放軍東部戰區今早發布「主題海報」《大刀·祭》，強調要「時刻高舉血祭大刀，堅決斬斷骯髒頭顱」，稱絕不允許軍國主義卷土重來。

東部戰區發布的《大刀·祭》海報。（圖／翻攝微博@東部戰區）

東部戰區融媒體中心發布的《大刀·祭》海報上寫著「大刀祭」、「國家公祭日」文字，可見一把滴著鮮血的刀，砍向一具穿著二戰日軍服裝的骷髏，頭上還標示「軍國主義」英文。海報右下角還放上南京大屠殺紀念館中紀念30萬遇難者的標示。



東部戰區在微博貼文中聲稱，「1937年12月13日，南京落入日本侵略者魔爪，30萬同胞慘遭屠戮。88年過去，英靈的鮮血尚未凝固，軍國主義幽靈捲土重來。一年一度的國家公祭日，拉響振聾發聵的警報，提醒我們——時刻高舉血祭大刀，堅決斬斷骯髒頭顱，絕不允許軍國主義捲土重來，絕不允許歷史悲劇重演」。



東部戰區還稱，「東倭為禍近千年，血海仇深尤眼前。無義畏威心歹鬥，長刀所向靖狼煙」。同日，東部戰區新媒體「戰鼓」專欄還發佈了戰歌《大刀進行曲》。

12月13日， 南京大屠殺死難者國家公祭儀式現場。（圖／新華社）

另據《央視新聞》，今日上午，在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉行國家公祭儀式。中共中央政治局委員、中組部部長石泰峰出席並講話。10時1分，南京鳴響防空警報，汽車、火車、輪船鳴笛致哀，路上行人駐足默哀。

