陸航母福建艦「王牌搭子」曝光！延安艦、殲-35「帶刀護衛」

大陸第三艘航母「福建艦」日前正式入列服役，並展開首次海上實兵訓練，其編隊「王牌搭子」也全面曝光，包括「帶刀侍衛」萬噸級驅逐艦延安艦、054A型護衛艦通遼艦等，展現解放軍海上軍事實力。

延安艦。（圖/翻攝《央視》）

《央視新聞》報導，其中被譽為航母「帶刀侍衛」的延安艦，為055型萬噸級驅逐艦，其突破大型艦體設計、資訊集成等多項關鍵技術，具備強大的防空反導與對海打擊能力。艦上百餘個垂直發射單元，可混合裝載防空、反艦、反潛及對陸攻擊導彈，被譽為驅逐艦家族的「火力王者」。

廣告 廣告

多用途054A型護衛艦通遼艦，兼具防空、反艦、反潜作戰能力，作戰性能均衡，是航母編隊中重要的反潛力量。至於新一代匿蹤艦載戰機殲-35，採用單座、雙發、外傾雙垂尾設計，以制空作戰為主，兼具對地對海攻擊能力。其匿蹤與彈射兼容設計，被視為大陸海軍由近海防禦走向遠海防衛的重要象徵性裝備。

殲-35戰機。（圖/翻攝《央視》）

報導指出，此外還包括殲-15T重型彈射型艦載機、殲-15DT艦載電子戰機，後者能執行干擾、反輻射等任務，首度在福建艦實兵訓練亮相。空警-600則被視為航母編隊「千里眼」，具備遠距離預警探測、指揮引導與作戰協同能力，被稱為「空中大腦」，能更早發現超低空掠海飛行目標。

延伸閱讀

MLB/ 倫登領76億只打257場 天使休賽季想擺脫「史上最爛」合約

MLB/這波誰賺？ 天使送走30轟外野、換來金鶯年輕右投

MLB/水手成功簽回當家一壘手 拉布拉多犬是關鍵