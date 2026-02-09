陸航空公司飛機餐「一根青菜配米飯」 離譜畫面衝熱搜！當事人揭真相

大陸一則「女子吐槽飛機餐僅一根青菜配米飯」話題近日登上熱搜，引發大量討論。（圖／翻攝自微博）

大陸一則「女子吐槽飛機餐僅一根青菜配米飯」話題近日登上熱搜，引發大量討論。有網友紛紛曬出其他航空公司的餐食作對比，也有人質疑相關影片為刻意擺拍。事件迅速發酵，成為當日網路關注焦點。對此，當事人澄清，當時她只是隨手拍攝Vlog記錄旅程，實際上餐盒另一端還有其他菜色。

《極目新聞》報導，當事人劉女士（化姓）澄清，網傳「一根青菜配米飯」的說法並不準確，當時她只是隨手拍攝Vlog記錄旅程，上飛機後打算拍個「開餐盲盒」，沒想到打開餐盒時只看到一側少量配菜，誤以為整份餐點只有這些內容，隨後才發現餐盒另一端還有菜色，實際上是正常配置的飛機餐，並非只有一根青菜。

劉女進一步說明，自己當天是前往香港旅遊，一登機就開始拍影片。由於該飛機餐的餐盒掀開面積較大，餐點採雙頭擺放，與她過往遇到的形式不同，才一度誤判內容已「見底」。直到看到其他乘客正常用餐，她才意識到自己理解錯誤，因事後認為影片效果頗為有趣，因此沒有刪除。

隨後，劉女又發布另一段影片，畫面中顯示航餐擺放完整、菜色正常，她本人也在留言區主動澄清事實，為先前影片造成的誤解致歉。原影片細節顯示，該航班餐食來自浙江長龍航空。對此，長龍航空客服回應，公關部門已關注此事並進行核實。一般而言，機上餐食會採葷素分開、雙端擺放方式，實際菜單依當日配置為準。

當事人朋友的飛機餐，看起來十分正常。（圖／翻攝自微博）

