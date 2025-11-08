陸航艦福建艦服役 首採電磁彈射

大陸第三艘航艦，也是首艘採用電磁彈射的福建艦於五日在海南三亞某軍港入列（服役），大陸官媒昨天發布訊息稱，中共總書記、中央軍委主席習近平出席入列授旗儀式並登艦視察，並揭露採用電磁彈射是習的「親自決策」，習近平登艦到彈射綜合控制站按下了彈射按鈕，對艦載機飛行員與後勤人員稱「都是英雄」。

央視新聞報導，解放軍首艘電磁彈射型航空母艦福建艦入列授旗儀式五日在海南三亞某軍港舉行，習近平出席並登艦視察，陪同出席的還有中共政治局常委蔡奇、分管國防科技工業的國務院副總理張國清，儀式由剛晉升中共中央軍委副主席的張升民主持，來自海軍部隊和航母建設單位的代表兩千多人出席。

福建艦舷號為「十八」，為大陸完全自主設計建造，排水量八萬多噸，採用號稱處於世界先進水準，更高效、節省空間的「中壓直流配電」電磁彈射設計；該艦於二○一六年動工，二○二二年下水命名，在今年九月赴南海展開訓練後，當月下旬共軍海軍宣布，已完成殲─十五T、殲─三五和空警─六○○這三型艦載機的彈射起飛和著艦訓練。

報導稱，福建艦入列儀式在五日下午四時三十分許舉行，習近平將八一軍旗授予福建艦艦長、政治委員。習近平勉勵大家不斷提升專業技能和打仗本領，為福建艦戰鬥力建設貢獻力量。隨後，習近平前往福建艦甲板，察看現場作業情況，問候艦載機飛行員、飛行保障人員，他對著一名曾試飛的飛行員說，「試飛要非常勇氣，了不起」，並指著大家說「都是英雄」；習接著進入艦島駕駛室，察看值勤戰位，並在航泊日誌上簽名。

報導強調，習近平親自決策福建艦採用電磁彈射技術，他到彈射綜合控制站，仔細觀摩工作流程，並按下彈射按鈕，甲板上空載的動子如離弦之箭彈向艦艏。習近平最後到餐廳和士兵艙，察看飲食和住宿保障情況，與士兵們交流，叮囑各級做好各方面保障。

福建艦甲板上有四道阻攔索、三個彈射起飛位。福建艦服役後，連同遼寧艦、山東艦正式進入三航艦時代，福建艦也開啟了電磁彈射航艦時代，多數分析認為這是共軍遠海作戰能力的進一步強化。

