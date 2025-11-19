陸艦排從從容容金句 顧立雄苦笑：不認為這個認知作戰會成功

陸艦排「從從容容，游刃有餘」金句，顧立雄今日苦笑回應，不認為這個認知作戰會成功。（劉宇捷攝）

立委王世堅金句「從從容容、游刃有餘」不僅紅至大陸改成歌曲，解放軍海軍近日搭上熱潮也在飛行甲板排出8字宣傳。國防部長顧立雄今日被問及此事時，苦笑表態，中國確實想要達到認知作戰效果，但應該不會成功；中國軍方高層不斷被整肅、被消失，相比台灣我們才更顯得從從容容。

國防部部長顧立雄今（19）赴立法院外交及國防委員會報告「國軍心理衛生制度實施後之影響探討、心理求助樣態原因分析及策進作為」，並備質詢。會前接受媒體聯訪時被問及共艦排出王世堅8字金句的行為，顧立雄認為認知作戰應該不會成功。

顧立雄表示，中國確實是試圖想要達到認知作戰，但他認為這樣的認知作戰並不會成功。顧立雄指出，中國面對軍方高層不斷被整肅，不斷有這樣的新聞存在，不斷地被消失，比起這樣的現象，我們生活在民主社會的台灣，更顯得更從從容容。

金句主角王世堅昨日也第一時間回應，任何人都有使用「從從容容，游刃有餘」權利；不過，台灣跟中國大陸之間難得有共識，既然大家都從從容容、游刃有餘，就不必兵戎相見。

