陸花和尚涉侵占寺產、犯戒淫亂多女 少林寺方丈釋永信遭批准逮捕

中國大陸少林寺方丈釋永信因涉嫌挪用侵占寺院資產，並嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係且育有私生子，引發軒然大波。最新消息指出，河南省新鄉市日前人民檢察院依法以涉嫌職務侵占罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄等罪，對釋永信作出批准逮捕決定。

據了解，釋永信現年59歲、俗名劉應成，來自安徽潁上，自1999年起擔任少林寺方丈，曾任全國人大代表、中國佛教協會副會長與河南省佛教協會會長。他在任內積極推動寺院商業化，甚至一度嘗試讓少林寺股票上市。

釋永信掌握以少林為名的企業多達18家，年收入突破2億元人民幣。無論是價值16萬元人民幣的袈裟或豪車、豪宅，他展現的生活方式早已與一般出家人形象南轅北轍。他的商業布局更遍布文化、旅遊、藥品、服飾等領域，註冊商標多達795項，從佛珠、香氛到少林主題玩偶與網遊，甚至直播帶貨與國際巡演均涵蓋在內。

自2022年以來，釋永信開始從少林寺的商業實體中淡出，逐步退出少林無形資產管理公司與多家子公司股東名單，名下企業從18家縮減至10家，其中過半已被註銷或吊銷，僅剩幾家寺廟法人單位仍掛名法人代表，卻無實際參與經營。

針對釋永信涉嫌挪用資金等案，經河南省公安廳指定新鄉市公安機關立案偵查，由新鄉市公安局提請新鄉市人民檢察院批准逮捕。日前，新鄉市人民檢察院依法以涉嫌職務侵占罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪對釋永信作出批准逮捕決定。

