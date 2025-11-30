陸若猛攻拉美 學者：美影響力有限

宏都拉斯11月30日進行總統大選，2名主要候選人皆主張與台灣恢復邦交；另一邦交國聖露西亞也將在12月1日舉行選舉，外界擔憂大陸會趁勢介入，影響我國邦交。學者認為，拉美國家面臨政權更迭，確實是大陸進攻我國外交關係的關鍵時刻，政府必須謹慎應對；尤其大陸若強行介入，美國的影響恐怕會有限度。

宏都拉斯選舉因美國總統川普強力介入變調，為了扶植右翼候選人勝選，川普選前威脅若結果不符他意將切斷美方援助，更宣布特赦因販毒在美被判重刑的宏都拉斯前總統葉南德茲。

淡江大學國際事務與戰略所長李大中說，美國現階段依然會替台灣鞏固中南美洲邦交國，但依過往經驗來看，陸方如果猛攻，美國的影響恐有限度，否則台灣不會失去這麼多邦交國。

淡江大學外交與國際關係學系助理教授陳奕帆則認為，在兩岸關係緊繃下，大陸對台灣邦交國「虎視眈眈」，政府不可不慎。他表示，除了台海情勢，國際外交同樣是無聲戰場，其中，邦交國保衛戰重中之重。之前賴政府多次的國際宣傳是否能有效鞏固邦交，現在更值得持續觀注。

民進黨立委王定宇表示，外界關心台灣與聖文森邦交是否受影響，經向外交部及相關單位了解，台、聖邦交已維持44年，從榮邦計畫到人道與經貿合作往來密切，關係仍屬友好，短期內看不出問題，但仍會請外交部提高警覺。

至於拉美另一焦點的宏都拉斯大選，王定宇說，民調前2名候選人皆宣稱若當選將與台恢復邦交，但是否真的立即實現仍須觀察。他強調，我國與宏都拉斯的關係不能過度樂觀，台灣不會撒錢建立邦交，若要恢復外交關係需要基於理念相近，彼此公平對待。