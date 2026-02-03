陸處決緬北白家犯罪集團4罪犯！涉案金額高達290億元人民幣

中國大陸2日宣布處決4名被指控在緬甸經營詐騙和賭博活動、涉案金額超過42億美元的罪犯。（圖／翻攝自《央視》）

中國大陸2日宣布處決4名被指控在緬甸經營詐騙和賭博活動，造成6名中國公民死亡，且涉案金額超過42億美元的罪犯，但聲明並未說明具體執行時間。

據陸媒《人民日報》報導，廣東省深圳市中級人民法院2日宣布，經中國最高人民法院核准，依法對白家犯罪集團案白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益4名罪犯執行了死刑。

報導補充，去年11月3日，深圳中院以故意殺人、故意傷害、詐騙、販賣、製造毒品、綁架、開設賭場等罪，判處白家犯罪集團案白所成、白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益等5人死刑，並判處相應附加刑。

一審宣判後，白所成因病死亡，其他被告人提出上訴。廣東省高級人民法院經開庭審理，於去年12月24日裁定駁回上訴，維持原判，並依法報請最高法核准。

最高法經覆核確認，以白應蒼等為首要分子的白家犯罪集團，在緬甸果敢地區通過自行修建、合作開發等方式設立多個園區，招攬、吸引楊立強等多名「金主」入駐並提供武裝庇護，夥同「金主」實施電信網路詐騙、開設賭場、故意殺人、故意傷害、綁架、敲詐勒索及組織、強迫賣淫等犯罪，涉賭詐等資金290餘億元人民幣，造成6名中國公民死亡、多名中國公民受傷。此外，白應蒼還結夥販賣、製造毒品甲基苯丙胺約11噸。

最高人民法院認為，白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益犯罪性質特別惡劣，情節、後果特別嚴重，社會危害極大，罪行極其嚴重，依法均應嚴懲。第1審判決、第2審裁定認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當。審判程式合法。據此，最高法依法核准白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益死刑。

深圳中院收到最高人民法院的刑事裁定書和執行死刑命令後，依法對罪犯白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益宣判並執行死刑。臨刑前，罪犯的近親屬進行了會見。

對此，卡達《半島電視台》指出，這次的處決是北京對東南亞詐騙活動更廣泛打擊的一部分，在東南亞，詐騙公園已經發展成為1項產業規模的生意，尤其是在緬甸、柬埔寨和寮國。部分被販賣的勞工對世界各地的受害者進行數位詐騙，其中包括數千名中國公民。

專家表示，這些中心大多由中國主導的犯罪集團與緬甸武裝團體合作運營，利用緬甸在持續戰爭中的不穩定局勢牟利。而緬甸軍政府長期以來一直被指責對暴力視而不見，但在過去1年裡，在主要軍事支持者中國的遊說下，軍政府大肆宣揚鎮壓行動。

10月，緬甸當局突襲了位於緬甸與泰國邊境的臭名昭著的詐騙中心KK園區，逮捕了2,000多人。然而，據觀察人士稱，政府發動的突襲行動是宣傳活動的一部分，旨在緩解來自北京的壓力，同時又不損害軍方民兵盟友的利潤。

