陸製啤酒大舉進口慘了 經濟部認定反傾銷將課重稅

經濟部今（29）日召開貿易救濟審議會，會中針對我國對中國大陸特定熱軋扁軋鋼品及啤酒2件反傾銷案產業損害最後調查結果進行審議，認定國內產業遭受實質損害。

經濟部認定啤酒進口價格均低於國產品內銷價格，以致國產品內銷量、市場占有率降低，國內產業獲利持續惡化，僱用員工人數減少、工資下降，顯示中國大陸啤酒傾銷進口已對國內產業造成不利影響。

根據過去關務署公告，反傾銷稅課徵是針對輸出國或產製國為中國大陸的麥芽釀造啤酒，其中百威雪津啤酒有限公司（關聯製造商）、百威雪津（漳州）啤酒有限公司（關聯製造商）、百威（武漢）啤酒有限公司（關聯製造商）及百威東南銷售有限公司（關聯出口商）傾銷差率稅率為31.3%；麒麟啤酒（珠海）有限公司稅率19.13%；其他製造商或出口商為51.94%。

值得注意的是，過去業者為了避免被課徵相關關稅，短期內有大量進口囤貨，財政部針對啤酒案回溯課徵反傾銷稅部分，已認定有短期間內大量進口進口商，本次審議會議亦認定其有大量進口、增加存貨，且進口價格較本案展開調查前還低，對國內產業持續造成損害。其搶先進口，累積大量存貨待售，規避臨時反傾銷稅，可能破壞反傾銷稅之救濟效果。

