陸製武器突圍！謝寒冰揭密戰略佈局：借道巴基斯坦銷往中東

2026年將成大陸武器出口關鍵年？資深媒體人謝寒冰指出，北京正透過「授權巴基斯坦生產」的新模式，巧妙規避美方制裁，藉此搶攻阿拉伯市場。而面對近期陸製裝備效能的質疑，他則強調「體系作戰」與訓練才是決勝關鍵。

資深媒體人謝寒冰。（圖／中天新聞）

路透社披露，沙烏地阿拉伯正提供資金，助巴基斯坦採購陸製戰機。謝寒冰今（8）日在政論節目《頭條開講》分析，這是一種「借殼上市」的高明策略。中東國家為避開美國的威脅利誘與制裁，改向同為伊斯蘭教的巴基斯坦下單，實則由大陸授權技術，成功將殲10C等裝備打入中東。

解放軍殲10C。（圖／資料照）

謝寒冰認為，大陸武器雖非全球最頂尖，但勝在物美價廉，對於預算有限或國防需求非最高強度的第三世界國家，陸製武器極具吸引力。尤其殲10C在先前的印巴衝突中已有實戰戰績，證明了其在特定戰場上的可靠性與性價比。

針對委內瑞拉總統馬杜羅被美國逮捕一事引發對陸製雷達的質疑，謝寒冰直言是「非戰之罪」。現代戰爭講究體系搭配，許多國家因經費拮据，只買單一裝備卻缺乏完整作戰系統與人員訓練，自然難以發揮武器應有戰力，不能因此全盤否定裝備本身的性能。

