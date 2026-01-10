陸製無人機管制 美低調撤回

美國商務部近日低調撤回一項擬議中的對陸製無人機進口限制計畫，此舉被外界視為美方在對華政策上的一次顯著調整。外界認為，該決策可能與美國整體對華策略緩和有關，旨在為預計於今年4月進行的總統川普訪華行程營造良好氛圍。

據美國政府網站9日發布的更新，商務部已正式撤回一項原擬於去年10月提交白宮審查的提案。該提案旨在以國家安全及「資訊與通信技術供應鏈風險」為由，限制甚至禁止陸製無人機的進口。此提案在經歷數月內部討論後，最終被悄然終止。

廣告 廣告

然而，目前美國聯邦通訊委員會（FCC）針對外國無人機的銷售禁令仍然有效。FCC於上月以國家安全為由，將所有外國製造的無人機及其組件列入管制清單，直接影響大疆、道通等大陸廠商在美銷售新產品的能力。不過，該規定並不追溯已獲批准或已售出的機型。

路透報導，一位知情官員透露，撤回禁令的決定與美國近期的對華政策整體調整密切相關。隨著川普計畫於今年4月訪問大陸，美方已被觀察到凍結了部分針對大陸的強硬行動，以避免緊張關係升溫，影響高層外交互動。

記錄顯示，白宮與商務部在去年底曾就此事舉行多次會議，並於上月與大疆公司代表進行磋商。大疆方面當時向美方指出，對大陸無人機實施「一刀切」限制既不必要，也存在概念缺陷，並將嚴重損害美國相關產業與消費者的利益。

除外交考量，美國無人機產業面臨的深層次結構性問題，被認為是迫使政策轉向的關鍵現實因素。多家專業媒體分析指出，美國在短期內幾乎無法建立起脫離大陸供應鏈的自主無人機產業體系。

據《富比士》報導，美國本土約有500家無人機公司，但其年總產量不足10萬架，遠低於戰時烏克蘭透過分散式作坊達成的年產200萬架FPV無人機的規模。

美國國防部推動的「藍色無人機系統」計畫，旨在建立可信的無人機供應商清單，但其困境凸顯了美國供應鏈的脆弱性。在超過300家申請企業中，僅23家通過審核，而多數企業被拒的主因正是無法避免使用進口零部件。

分析指出，符合美國《國防授權法案》要求的「合規」供應鏈不僅零散且成本高，其核心部件如無刷電機仍大量依賴大陸製造。更上游的關鍵材料如稀土化合物與金屬，有超過70％需從大陸進口，其加工技術亦由大陸主導。即便在美組裝，只要核心材料與部件來源於大陸，所謂的「國產化」便難以實現。