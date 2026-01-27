陸製空膠囊168公斤檢出致癌殺菌劑 食藥署：攔截未流入市面

食藥署今天（27）公布邊境檢驗食品不合格清單，4批大陸輸入的空膠囊檢出殘留致癌農藥環氧乙烷，其中濃度最高達18.9 ppm。（食藥署提供）

填裝食品粉末的空膠囊，竟暗藏致癌風險！食藥署今天（27）公布邊境檢驗食品不合格清單，4批大陸輸入的空膠囊檢出殘留致癌農藥環氧乙烷，其中濃度最高達18.9 ppm。不合格產品重達168公斤，皆由「翰斯福生技有限公司」輸入，需全數退運或銷毀。

食藥署今天公布邊境檢驗不合格品項，本次有4批由輸入業者「翰斯福生技有限公司」報驗的大陸進口空膠囊，檢出殘留農藥環氧乙烷介於每公斤6.1至18.9毫克，依據「農藥殘留容許量標準」，環氧乙烷為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限每公斤0.1毫克。

這4批產品重量共168公斤，在邊境必須退運或銷毀。食藥署北區管理中心主任劉芳銘說明，空膠囊主要用途是用於各種膠囊食品，目前懷疑是當地業者使用環氧乙烷作為殺菌劑，殘留在膠囊裡面，但國內並不准許使用環氧乙烷。

據統計，近半年「翰斯福生技有限公司」自大陸進口6批空膠囊，其中5批檢出不合格。因此食藥署已針對該業者在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100％。

1批日本進口煙燻起司魷魚被檢出磷酸鹽每公斤9克，不符合限量標準。（食藥署提供）

日本北海道人氣零食也出現本次不合格名單中。「恩旺貿易有限公司」自報驗1批煙燻起司魷魚，檢出磷酸鹽每公斤9克，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，磷酸鹽類用量以Phosphate計為每公斤3克以下。該批產品製造廠為山栄食品工場株式会社函館工場，牌名為YAMAEI。

該批產品重量共80公斤，在邊境必須退運或銷毀。劉芳銘說明，磷酸鹽是品質改良劑，可增加食品保水性。該業者近半年首度檢出不合格，將調整為加強抽批，抽驗比例為20％至50％；日本進口同號列產品近半年累計2批不合格，維持一般抽批，比例為2％到10％。

