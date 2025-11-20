陸製「遊戲沙」驗出一級致癌物石綿！教育部：未進入台灣

綜合外電報導，大陸外銷的玩耍用沙子，因為被驗出含有1級致癌物石綿，導致紐西蘭及澳洲有超過百所學校緊急停課。對此，民進黨立委陳秀寶今（20日）在立法院質詢這些有毒沙子是否已流入台灣校園，教育部表示目前尚未查到台灣校園有使用相關產品。

大陸外銷沙子驚傳含1級致癌物石綿（示意圖／免費圖庫pixabay）

據外媒報導，這批來自大陸的沙子主要用於課堂活動及裝飾工藝。在被發現含有石綿污染物後，紐西蘭已有40所學校和日間托育中心緊急停課，澳洲更有超過70所學校關閉以進行追查，情況相當嚴重。

教育部次長劉國偉針對陳秀寶委員所提出的疑慮回應表示：「目前沒查到台灣校園使用這類有毒沙子。」他進一步說明，教育部已要求各校留意教材、教具的材質，並會持續提醒和加強宣導，確保學生安全。

立委陳秀寶質詢教育部次長 劉國偉 含石綿毒沙是否進入侵校園（攝自立院直播頻道）

石綿是國際公認的1級致癌物，長期接觸可能導致嚴重健康問題，包括肺癌和間皮瘤等致命疾病。紐西蘭和澳洲當局採取緊急停課措施，正是基於對學生健康安全的高度重視。雖然目前台灣校園未發現使用這類有毒沙子，但教育部表示將持續監控情況，並加強對學校進口教材的安全把關，避免類似問題發生在台灣校園。

