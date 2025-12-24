陸解放軍今年首辦晉升上將軍銜儀式「僅4現役上將觀禮」 外媒：堪稱奇觀

中共舉行今年唯一一次中央軍委晉升上將軍銜儀式，僅僅只有6名上將在場，「堪稱奇觀」。

中共中央軍委「晉升上將軍銜」儀式，22日在北京八一大樓舉行，據香港媒體星島日報報導，除了2名新上將，本次僅有4名上將列席觀禮；總兵力200萬的解放軍，本來應該有大約40名現役上將，不過現在只有6名，「堪稱奇觀」。（葉柏毅報導）

報導說，中共解放軍在今年10月四中全會前夕，一口氣開除9名上將黨籍軍籍後，時隔兩個月，中共總書記習近平22日，以中央軍委主席身分，出席晉升上將軍銜儀式。共軍2名新任上將，為東部戰區司令員楊志斌，與中部戰區司令員韓勝延，兩人都是空軍出身。

報導指出，在解放軍高層大舉反腐的大背景之下，這是中共中央軍委今年第1次舉行晉升上將軍銜儀式，2023年和2024年，分別舉行過4次和3次，因此今年只舉行1次，備受矚目。這也意味着各大戰區、軍兵種逐步結束「群龍無首」的狀態，開始任命新首長。

報導指出，中共上一次晉升上將軍銜儀式，是在去年年底舉行，大約有20名上將出席。僅僅1年時間之內，就有16名上將無法出席晉銜儀式，從這裡也可窺見中共解放軍高層反腐力度之大。從央視新聞聯播的畫面來看，除了2名新上將之外，只有4名上將參加本次晉銜儀式，包括軍委副主席張又俠、張升民、軍委委員劉振立，以及國防部長董軍。