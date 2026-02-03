陸記者臥底精神病院揭驚人黑幕 找未患病者「免費住院」騙保

大陸傳出「藉精神疾病診療騙保」的醜聞。陸媒記者調查發現，湖北襄陽、宜昌多家精神病醫院，以「免費住院」為誘餌招攬病患，實際上卻透過虛構診療項目套取醫保。且醫院不僅收治真正的病患，甚至將未患病者、老年人納入住院名單，連院內護工與保全都辦住院手續成為「精神病患」。

襄陽宏安精神病醫院的住院病人在打牌。（圖／翻攝《新京報》）

《新京報》報導，在襄陽的一家精神病醫院，醫生向病人家屬承諾，「不要錢，醫藥費和生活費全免，可以常年住！」不只該醫院，該市多家精神病醫院都承諾能「免費住院、免費接送」。部分醫院甚至表示連生活費都可免除，唯一的條件是希望病人能「住久一點」。

2025年12月，《新京報》記者以應聘護工身份，先後進入襄陽宏安精神病醫院和宜昌夷陵康寧精神病醫院，驚訝發現許多住院病人看起來並無明顯精神異常，其中還有不少老年人。有醫護人員直言，有些人住進來就是為了養老。

醫院還能將未患病的人收治住院，有醫師更稱，可以幫忙虛構出精神疾病。醫院為達到讓病患長年住院的目的，會千方百計阻撓出院，甚至以「假出院」方式規避監管，病患每隔一段時間辦理出院手續，實際仍在醫院。一名住院5年的病患直言，「相當於在監獄坐了5年牢」，醫院甚至曾發生住院者疑因長期受限而輕生的誇張情事。

宜昌夷陵康寧精神病醫院僅單個科室就住了超過160人，大廳也擺滿病床。（圖／翻攝《新京報》）

有病患直言，醫院不敢讓他們真出院的另一個原因，是醫院擔心不少病人出院後就不會再回來住院，而醫院為保證收入，就不會讓他們真出院。

且記者臥底期間多次目睹醫護人員毆打病患。有護工會扇病患耳光、腳踹病患，甚至用水管抽打病患。醫院甚至還會挑選部分病患替醫護人員幹活，「每個月給他們百十塊錢，讓他們買菸抽」。

至於為何醫院能讓病人免費住院？關鍵在於醫院在這些病人住院期間，虛構大量診療項目套取醫保。以記者臥底的一家醫院收費系統為例，一名病患住院90天總費用12,426元人民幣，其中治療費達6,000多元，包含心理治療、行為矯正治療等項目。但病患本人稱，他每天幾乎只是吃藥，沒聽說過這些治療。有醫生也透露，醫院醫療設備匱乏，「做CT的設備都沒買」。

襄陽宏安精神病醫院的護工扇病人耳光。（圖／翻攝《新京報》）

這些醫院為爭奪病患，還會動員員工下鄉宣傳招攬。有醫護人員透露，只要介紹新病患前來住院就可獲得提成，「咱們這邊是400一個人，我之前在的醫院，介紹一個病人是1000」。

長期關注醫保亂象的公益人士指，這些騙保的精神病醫院只是把病人當「搖錢樹」，並不會真心治病，「這些醫院配備的醫護人員通常情況下嚴重不足，醫療設施設備缺乏，也沒有能力去治病」。

宜昌夷陵康寧精神病醫院的病人，因為和工作人員頂嘴而被綁在床上。（圖／翻攝《新京報》）

醫改專家徐毓才認為，在大陸積極打擊欺詐騙保情況下，精神病醫療機構之所以還存在騙保的問題，一方面與精神病醫院封閉運行有關，社會監督不了、病患監督不了、家屬也監督不了。另一方面也與病患缺乏一定自理和認知能力有關。

事件經媒體披露後，襄陽市專項工作聯合調查專班3日發布情況通報稱，高度重視此事，立即成立專班，展開起底式排查調查，一旦核實相關問題將依法從嚴從速處理。

