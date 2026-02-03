陸記者臥底精神病院揭驚人黑幕 找未患病者「免費住院」騙保
大陸傳出「藉精神疾病診療騙保」的醜聞。陸媒記者調查發現，湖北襄陽、宜昌多家精神病醫院，以「免費住院」為誘餌招攬病患，實際上卻透過虛構診療項目套取醫保。且醫院不僅收治真正的病患，甚至將未患病者、老年人納入住院名單，連院內護工與保全都辦住院手續成為「精神病患」。
《新京報》報導，在襄陽的一家精神病醫院，醫生向病人家屬承諾，「不要錢，醫藥費和生活費全免，可以常年住！」不只該醫院，該市多家精神病醫院都承諾能「免費住院、免費接送」。部分醫院甚至表示連生活費都可免除，唯一的條件是希望病人能「住久一點」。
2025年12月，《新京報》記者以應聘護工身份，先後進入襄陽宏安精神病醫院和宜昌夷陵康寧精神病醫院，驚訝發現許多住院病人看起來並無明顯精神異常，其中還有不少老年人。有醫護人員直言，有些人住進來就是為了養老。
醫院還能將未患病的人收治住院，有醫師更稱，可以幫忙虛構出精神疾病。醫院為達到讓病患長年住院的目的，會千方百計阻撓出院，甚至以「假出院」方式規避監管，病患每隔一段時間辦理出院手續，實際仍在醫院。一名住院5年的病患直言，「相當於在監獄坐了5年牢」，醫院甚至曾發生住院者疑因長期受限而輕生的誇張情事。
有病患直言，醫院不敢讓他們真出院的另一個原因，是醫院擔心不少病人出院後就不會再回來住院，而醫院為保證收入，就不會讓他們真出院。
且記者臥底期間多次目睹醫護人員毆打病患。有護工會扇病患耳光、腳踹病患，甚至用水管抽打病患。醫院甚至還會挑選部分病患替醫護人員幹活，「每個月給他們百十塊錢，讓他們買菸抽」。
至於為何醫院能讓病人免費住院？關鍵在於醫院在這些病人住院期間，虛構大量診療項目套取醫保。以記者臥底的一家醫院收費系統為例，一名病患住院90天總費用12,426元人民幣，其中治療費達6,000多元，包含心理治療、行為矯正治療等項目。但病患本人稱，他每天幾乎只是吃藥，沒聽說過這些治療。有醫生也透露，醫院醫療設備匱乏，「做CT的設備都沒買」。
這些醫院為爭奪病患，還會動員員工下鄉宣傳招攬。有醫護人員透露，只要介紹新病患前來住院就可獲得提成，「咱們這邊是400一個人，我之前在的醫院，介紹一個病人是1000」。
長期關注醫保亂象的公益人士指，這些騙保的精神病醫院只是把病人當「搖錢樹」，並不會真心治病，「這些醫院配備的醫護人員通常情況下嚴重不足，醫療設施設備缺乏，也沒有能力去治病」。
醫改專家徐毓才認為，在大陸積極打擊欺詐騙保情況下，精神病醫療機構之所以還存在騙保的問題，一方面與精神病醫院封閉運行有關，社會監督不了、病患監督不了、家屬也監督不了。另一方面也與病患缺乏一定自理和認知能力有關。
事件經媒體披露後，襄陽市專項工作聯合調查專班3日發布情況通報稱，高度重視此事，立即成立專班，展開起底式排查調查，一旦核實相關問題將依法從嚴從速處理。
延伸閱讀
中職/富邦悍將6名洋將到齊 明天嘉義展開春訓
中職/委國動盪轉機2天來台 中信兄弟開訓羅戈現身
中職/二軍總仔鄭兆行領軍 桃猿派11人赴日和金鷲交流
其他人也在看
被爸爸害慘！13歲女童胃癌晚期「腹腔密密麻麻全腫瘤」 醫手術直嘆沒救
近日中國大陸河南省腫瘤醫院消化科接診了一名年僅13歲的女孩，經詳細檢查後，醫生確診其為胃癌晚期。當手術團隊嘗試進行手術時，卻不得不在打開腹腔後又將其關上，因為女孩體內已出現全身多發轉移，腹腔內密密麻麻佈滿大小不一的腫瘤，完全失去手術治療的可能。
藍莓「這樣吃」營養價值最高！營養師認證 正在吃這1種藥要小心
藍莓因為富含強大的抗氧化物質，被譽為「超級食物」和「北美藍寶石」。林俐岑營養師的小天地分享，它的營養價值很高，很建議大家將藍莓納入你的日常飲食中。 藍莓6大健康益處 藍莓最珍貴的成分在於花青素（Anthocyanins），這是一種強效的抗氧化物質（植化素），也是讓藍莓呈現深藍紫色的原因。 1、護眼與舒緩疲勞花青素能促進視網膜上的「視紫質」再生，有助於視力恢復。特別適合現代長時間使用 3C 產品的人，能舒緩眼睛酸澀、疲勞，甚至有助於預防黃斑部病變。2、抗氧化與抗老藍莓的抗氧化能力在蔬果中名列前茅，能中和體內的自由基。幫助減少細胞受損，對於延緩肌膚老化、預防癌症都有正面幫助。3、保護心血管研究顯示，藍莓有助於改善血管內皮功能，且能防止壞膽固醇（LDL）氧化。有助於調節血壓，降低動脈硬化與心臟疾病的風險。4、提升腦力與記憶力藍莓的花青素能夠穿過血腦屏障，保護腦神經。能夠延緩大腦老化，對於提升短期記憶力、預防老年失智（阿茲海默症）有潛在幫助。5、穩定血糖藍莓屬於低 GI（升糖指數）水果，且富含纖維。食用後血糖波動較小，甚至有研究指出它能改善胰島素敏感性，適合糖尿病友適量食用。6、預防泌尿道感染
30歲男早起如廁「1分鐘後猝死」 醫：3件事同時做...超危險
大陸河南一名30歲楊姓男子，1月30日早上8點多在家中如廁時突然倒地，經家人發現並緊急送醫後仍宣告不治。楊男的妻子透露，丈夫生前獨力照顧正在接受化療的公公及3名未成年子女，長期承受巨大壓力，如今驟然離世，讓全家陷入困境。
菠菜清炒浪費50%營養！專家傳授2吃法吸收率翻倍 1族群千萬別喝湯
目前正值菠菜產期，市場上的菠菜不僅又肥又嫩，價格也很親民，成為許多民眾攝取綠色蔬菜的首選，但若只用水煮或清炒烹煮，會浪費菠菜50%的營養價值。營養師曾建銘近日發文傳授大家2種吃法，幫助菠菜營養吸收率翻倍，將一把30元的菠菜吃出300元的價值。
她60歲不到就肌少症走不動！醫：錯在「這種養生習慣」愈吃愈虛
「我飲食很健康啊，幾乎不吃紅肉、不碰油炸！」很多人以為，吃得清淡、少油少肉就是健康的終極密碼，但真相可能讓你大吃一驚！醫師提醒，清淡飲食可能正在悄悄掏空你的肌肉與體力。 她60歲不到，卻被診斷出
堅果不是都健康！「這2種」傷害心血管、害慢性發炎：吃多慘了
堅果有益健康，但並非每種堅果都如此。醫師蕭捷健表示，研究發現，吃對堅果，可以降低死亡率20%，但若狂吃杏仁、腰果這2類堅果則無益於健康，且身體容易慢性發炎，無助心血管健康。他建議，民眾應多吃核桃、夏威夷豆等堅果。
「小胖老師」袁惟仁病逝 台東老家不設靈堂
資深音樂人「小胖老師」袁惟仁，因跌倒導致腦溢血，臥床養病多年，二姊袁藹珍今（2）日證實離世，享年59歲。袁藹珍表示，台東老家不設置靈堂，待過完年後，將大體送往台北火化，與父親合葬。
別再只選糙米了！醫揭「腸道第一名穀物」，降膽固醇、阻斷大腸癌
想吃澱粉又怕身體負擔，想顧腸道卻只知道吃糙米、小米嗎？其實，有一種穀物在各項腸道益處中幾乎都名列前茅！醫師指出，若要挑選一種能改善腸道菌相、增加排便，並有助於生成「短鏈脂肪酸」的全穀物，首選可能會是「
謝金燕「兩個月天天吃火鍋」體重反而下降！ 曝進食訣竅：每天都吃得好開心
51歲的謝金燕長期維持緊實體態與凍齡外貌，經常在社群平台分享自拍與生活點滴。她昨（1）日在IG限時動態曬出體重計照片，只見數字顯示46.95公斤，再度引發粉絲關注。讓不少人意外的是，謝金燕坦言這樣的體態並不是靠節食維持，反而最近兩個月幾乎天天吃火鍋，體重不但沒有上升還下降！
安樂死婦女遺願捐出「自己的臉」！ 促成全球首例移植手術助毀容的她重獲新生
西班牙巴塞隆納（Barcelona）瓦爾德希伯倫醫院（Vall d'Hebron）近日完成「全球首例」臉部移植手術，一名選擇安樂死的女性捐出自己的臉部，讓另一名身受食肉菌感染毀容，無法正常飲食的女子卡梅（Carme）重獲新生。卡梅也親自出席記者會表示，「我今天來到這裡，為了表達我的謝意。」
中國女童大掃除後高燒17天 元兇是它
[NOWnews今日新聞]農曆春節前，許多人都會替家裡進行大掃除，但中國河南有名6歲女童，在協助家人清掃老家後，連續高燒17天，送到醫院才發現腦部出現20餘個坑洞，元兇是煙麴黴菌。綜合中港媒體報導，河...
別再沾沙茶醬！火鍋沾醬改加「5物」更香 營養師大讚：還抗發炎
冬天吃火鍋最暖胃，但不少人愛沾醬，恐增加健康負擔。功能醫學營養師呂美寶表示，吃火鍋時選擇優質蛋白質、大量蔬菜纖維，健康又增飽足感，但要特別注意沾醬，推薦可用蔥花、蒜泥、生辣椒等，來取代沙茶醬、醬油膏，避免吃進過量鈉與油脂。
皮蛇疫苗竟能預防失智！30萬人研究：風險降20％
刊登於國際頂尖期刊《細胞》的最新研究顯示，活性減毒帶狀疱疹疫苗具備預防失智症的潛力，接種者罹患失智症的機率可降低約20%，且對女性的保護效果更為顯著。這項由英國卡地夫大學、美國史丹佛大學與德國海德堡全球健康研究所組成的跨國團隊所進行的研究，分析了約30萬名英國威爾斯居民的健康紀錄。
袁惟仁病逝！醫揭「6招預防腦中風」 腰圍超過「1數字」最危險
資深音樂人袁惟仁2018年不慎摔倒，送醫後確診腦溢血（出血性中風），2年後再度跌倒後臥病在床，今（2）日家屬證實他病逝，享年57歲。衛福部指出，只要掌握六大原則，包括三餐定時、規律運動、控制體重等，就能有效降低罹患中風的風險。
血壓怎麼量最準？醫教７２２準則穩住血壓線
好醫師新聞網記者張本篤／嘉義報導 圖：林庭光副院長提醒，心臟病治療的關鍵在於「不能緊張」／大林慈濟醫院提供 高血壓是健康一大危害，許多民眾都有固定量血壓的習慣，但是有時高高低低
袁惟仁腦溢血後人生驟變 醫提醒：「722原則」量血壓才能預防！
資深音樂人袁惟仁昨日傳出病逝消息，享年57歲。醫師指出，腦溢血中風與高血壓關係密切，冬季因氣溫驟降、溫差擴大，更容易誘發腦出血，呼籲民眾落實每天量血壓習慣，及早控制血壓以預防中風。
袁惟仁57歲病逝》醫師解析「腦溢血」致命關鍵：高血壓失控是最大元凶
知名音樂人袁惟仁，曾打造多首華語流行樂壇經典作品，是不少歌手背後的重要推手，卻在
喝水方式錯了恐致癌？醫示警「6大致命習慣」：暗藏毒物危機
喝水對於人體正常運作相當重要，水分不足會影響循環與代謝，但一次大量猛灌，也可能造成身體不適，因此多數醫師都建議，日常補水應分多次、慢慢喝。對此，醫師祝年豐指出，一般成人每日飲水量約落在2000至3000cc之間，但除了喝多少水之外，「怎麼喝」同樣不能忽略。
大S逝世1年「日韓疫情再拉警報」！醫：出國換方式感染病毒
女星大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲，消息震撼外界，也讓S媽承受難以承受的喪女之痛。重症科醫師黃軒也示警，不少民眾規劃前往日本、韓國或東南亞國家度假，不過出國不代表風險降低，「只是換了一種感染病毒的方式」，旅途中仍須留意各地常見傳染病。
「咖啡1喝法」體重不減反增、提高腸癌風險！醫授咖啡減脂喝法
社群上超紅的健身飲品「Proffee」（Protein＋Coffee），將蛋白粉加入咖啡，號稱能一次補充蛋白質和咖啡因，幫助增肌減脂，聽起來是不是很誘人？先別急著跟風！醫師教你怎麼喝才不會踩雷！