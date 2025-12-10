陸詐騙手法升級！改裝「遙控車」代替車手取款 集團9人全被逮

犯案工具遙控車是在電商平台購買後，再加裝了監視鏡頭。（圖／CCTV-13）

大陸詐騙集團出現新型取錢手法，利用裝有監視鏡頭的遙控車代替真人車手運送詐騙所得現金。這個詐騙集團專門挑選荒郊野地作為交易地點，透過網路誘騙受害者攜帶現金赴約，再利用遙控車將贓款帶到安全區域。北京警方已成功破獲這個詐騙集團，逮捕9名成員，涉案金額高達台幣700萬元。此案件提醒大家在網路交易時需提高警覺，避免落入詐騙陷阱。

犯案工具遙控車是在電商平台購買後，再加裝了監視鏡頭。（圖／CCTV-13）

北京一名男子在網路上尋找工作時，看到一份待遇優渥的司機職缺。然而，短短幾天的培訓後，他就被騙走約台幣35萬元。最令他驚訝的是，詐騙集團要求他將現金放進遙控車中。受害者表示，他看到一個電動遙控車從前面一二百米處開過來，詐騙集團指示他把錢放在車裡面就可以了，然後他就轉身離開了。

廣告 廣告

北京公安周曉東表示，這個詐騙集團的作案非常有規律，通常在早晨8點前往事先踩點好的地點，一般選擇荒郊野地或公園等沒有監控攝像頭且人員流量特別少的地方。北京警方調查發現，詐騙集團成員分工明確，先透過網路誘騙，引導受害人攜帶現金赴約，接著有人負責操控遙控車，將贓款帶到安全區域後，再由負責等候的同夥將錢拿走。

北京公安張波解釋，犯案工具遙控車是在電商平台購買後再加以改裝。他指出，車上的筐子是犯罪集團透過網購平台購買的，而那個探頭鏡頭的作用就是作為遙控車的「眼睛」。北京警方在逮捕行動中發現，遙控車後車廂還放著鏡頭、遙控車與改裝工具。

這個看似「超瞎」的詐騙手法，卻能有效騙取大筆現金，涉案金額超過台幣700萬元。北京警方已成功逮捕9名詐騙集團成員，並再次提醒民眾務必提高警覺，避免落入類似的詐騙陷阱。這種利用科技工具實施的新型詐騙手法，提醒大家在面對陌生人的要求時要格外小心，尤其是涉及金錢交易的情況。

更多 TVBS 報導

退休族滑手機注意 風水大師詐騙集團AI「精準打入人心」！

防詐團滲透！國防部「官兵急難貸款」來了 最高可借120萬

車手假投資騙被害人53萬 沒拿到報酬反賠12萬換緩刑

假冒檢座恐嚇！婦突辦提款卡 行員急報警

