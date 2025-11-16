陸警告恐淪戰場 日籲元首對話
陸日情勢急遽升溫，大陸持續對日本發動文攻武嚇。大陸4艘海警船16日一早駛入釣魚台領海內維權巡航；教育部午後發布「留學預警」，稱赴日留學有風險，需謹慎規畫。《解放軍報》更撂狠話警告日方若以武力介入台海，日本全國都有淪為戰場的風險。為緩和緊張，《共同社》報導日方呼籲陸、日展開元首級對話。
「畢竟一旦開始玩火，火勢如何延燒，並不由玩火者決定。」《解放軍報》4版昨日刊發中國現代國際關係研究院徐永智署名文章〈叫囂武力介入台海局勢只會把日本引向不歸歧途〉，痛批日本首相高市早苗的涉台挑釁言論猶如「玩火」。
官媒再批高市涉台言論 玩火
「日本已將北至北海道、南至沖繩的數十個機場、港口變為軍民兩用基礎設施。在今年10月的綜合演習中，自衛隊使用多達39個機場、港口進行戰機起降和軍事運輸」，文章警告，這表明日本若以武力介入台海，日本政府會將全國民眾綁上自毀的戰車，「全國都有淪為戰場的風險。」
這是《解放軍報》繼15日頭版發表「鈞聲」評論〈日本膽敢武力介入台海局勢必遭迎頭痛擊〉後，連續2天點名痛批高市，揭露其和日本右翼勢力冒險挑釁的危害。
16日上午9時許，大陸海警發布公告，1307艦艇編隊在釣魚台領海內巡航，依法開展維權巡航活動。共軍在黃海軍演則於17日0時開始，持續至19日24時，期間黃海中部部分海域將進行實彈射擊，禁止船隻駛入。
日本海上保安廳也證實，16日上午10時15分左右，4艘裝備機槍大陸海警船相繼駛入釣魚台附近海域，在「領海」內航行1個多小時後，於上午11時45分左右駛離。這是大陸海警船自10月15日以來再次進入該海域，也是2025年以來第28次出現在釣魚台周邊。
12.3萬陸生留日 外籍生之冠
昨午，大陸外交部發言人毛寧則在社交平台X上援引1972年《中日聯合聲明》中涉台內容，用英語、日語雙語發布4張海報提醒日方，無論誰當政，日本都必須信守承諾。
下午1時5分，大陸教育部發布今年《第4號留學預警》，點名日本近期治安持續惡化，屢屢傳出針對大陸人的惡性事件，包括襲擊、搶劫甚至暴力傷害，使得在日陸生的安全疑慮升高，勸告大陸公民在考量赴日留學時，務必保持高度謹慎。
數據顯示，2024年在日本的大陸留學生有12.3萬人，占日本外籍學生總數的36.7％，首次超過韓國，成為人數最多的外籍生。
大陸文旅部16日再度公告提醒，請陸客近期避免前往日本旅遊，並提到「近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，對在日本公民人身和生命安全帶來重大風險。」對於陸方已對日本發布「旅遊警示」，日本智庫野村綜合研究所執行經濟學家木內登英16日指出，若大陸遊客大幅減少，日本國內產值將下修0.36％，經濟損失將高達2兆2千億日圓。
面對一觸即發的緊張態勢，日本政府態度也相當強硬，儘管希望尋求兩國元首對話，化解分歧，但《共同社》引述日本政府消息人士說法直言，日方無論如何不可能答應撤回高市相關涉台言論，而北京可能採取像限制稀土出口等經濟層面的報復措施。
日政府人士：不撤回高市言論
根據《共同社》15、16日所做的全國電話民調顯示，針對高市稱「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，能出動日本自衛隊的發言，「贊成」加上「傾向於贊成」的受訪者總計48.8％，表示「反對」的占44.2％。
值得一提的是，鳳凰衛視報導，有近百名東京民眾15日聚集在日本首相官邸前，要求高市收回涉台言論，向陸方道歉。抗議者在現場高喊「撤回發言，趕快道歉」等口號，要求高市辭職下台。也有民眾表示，「希望和大陸成為好鄰居，不希望外交關係緊張，希望兩國和平。」
