陸警查酒駕驚傳殉職！遭撞「頂引擎蓋」拖行6百米 重摔地面亡

大陸湖北省武漢市警方曝光一起警察犧牲慘案，一名警察在臨檢查酒駕時，遭一名駕駛開車衝撞，這名警察被頂在引擎蓋上，拖行長達6百多公尺，之後不慎重摔地面，搶救12天不治身亡。

武漢警察臨檢酒駕慘遭衝撞身亡。（示意圖／unsplash）

綜合陸媒報導，這起事件發生在今年6月，這名警察蒋仲超，執行酒駕臨檢，發現一名劉姓駕駛血液酒精含量達158mg/100ml，超過標準2倍，蔣仲超對劉男進行2次檢測，發現均為超標，正打算處置，但劉男突然衝回車內，打算開車逃逸。

蒋仲超見狀立即上前攔截，卻被劉男頂在引擎蓋上，拖行6百多公尺，期間，蒋仲超緊緊抓住引擎蓋縫隙，並多次用警棍敲窗警告，但劉男置若罔聞。最終，劉男車輛與一輛對向網約車，不慎相撞，蒋仲超被甩落重摔，後腦著地，經過送醫搶救12天，仍不幸身亡。

廣告 廣告

根據影片顯示，肇事車輛途中曾短暫減速約2秒，武漢警方痛心地說，「蒋仲超當時完全可以跳車逃生，但為控制車輛避免傷及民眾，他放棄自身逃生的機會。」至於肇事的劉男為酒駕累犯，曾因酒駕服刑並有毆打他人前科，案發後，他以「以危險方法危害公共安全罪」被捕，該罪名最高可判死刑。

延伸閱讀

MLB/大都會補強了！2年12.5億簽水手重砲波蘭柯

MLB/道奇簽狄亞茲爆趣事！飯店房間播出場曲遭警衛關切

MLB/今年幾乎都在3A和李灝宇當隊友 他離開老虎獲大聯盟約