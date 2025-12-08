陸豪華渡假村聖誕點燈！現場突竄火舌 「遊客遭點燃」燒成火球畫面曝

浙江省湖州市莫干山裸心堡渡假村在舉辦聖誕節點燈儀式期間，火盆突然迸發大火，導致多人衣物被點燃。（圖／翻攝自極目新聞）

大陸有網友日前在社交平台發布視頻稱，浙江省湖州市莫干山裸心堡渡假村在舉辦聖誕節點燈儀式期間，火盆突然迸發大火，導致多人衣物被點燃，現場一片混亂，不少遊客驚慌逃離。據悉，傷者及時被送往醫院救治，所幸傷勢均不重。

《極目新聞》報導，裸心堡度假村工作人員說明，受傷人員已在第一時間送醫，渡假村高層及相關部門已派專人跟進處理，警方也介入調查，目前起火原因仍在調查中，後續將向社會公布結果。該工作人員提到，聖誕節點燈儀式是渡假村每年定期舉辦的節慶活動。

根據媒體報導，當時疑似有人朝火盆內倒入酒精類液體，導致火勢迅速蔓延，多名遊客衣物被點燃，至少有3人受傷送醫，均無生命危險。對此，莫干山鎮政府相關人員回應，燒傷人數及具體原因仍在了解中。轄區派出所工作人員則表示不便透露細節。

公開資料顯示，莫干山裸心堡渡假村位於湖州市德清莫干山鎮，於2017年開業，屬豪華型度假酒店，提供田園小居、崖景套房及奢華獨棟小院等房型，房價介於人民幣1959元（約新台幣8635元）至人民幣3萬1136元不等（約新台幣13.7萬元）。

