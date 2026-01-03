陸貨輪變身無人機航母 模組化電磁彈射系統首曝光

大陸上海滬東中華造船廠碼頭近日流出多組高解析度影像，顯示一艘中型貨船已在數日內快速改裝為搭載「模組化電磁彈射系統（EMALS）」的無人機航母，並配置疑似飛鴻-97（FH-97）型隱身無人機。這艘被稱為「民用版武庫艦」的船隻，停泊位置緊鄰大陸海軍（PLAN）正在建造的076型兩棲攻擊艦。此項發展展示了大陸能將龐大商船隊快速轉化為先進作戰艦艇的潛力，引發國際軍事觀察家高度關注。

上海滬東中華造船廠碼頭近日流出的高解析度影像。 （圖／翻攝微博「南海的浪濤」）

綜合美國軍事媒體《The War Zone》與《Army Recognition》報導，這艘貨船最初被發現時是作為武裝測試平台，配備約60個貨櫃化飛彈垂直發射單元（VLS）、相控陣雷達（AESA Radar）及近迫武器系統（CIWS）。然而最新影像顯示，該船在短時間內完成重新配置，原本的60個發射單元僅保留24個，騰出的空間改為安裝由4輛八輪特種卡車相互鎖定連接而成的「模組化車載電磁彈射軌道」。影像中可見一架隱形協同作戰飛行器（CCA）類型的無人機已鎖定在彈射裝置上，甲板則另有一架待命。

詳細技術細節顯示，該改裝方案具備高度的靈活性與複雜性。卡車側面露出了密集的電氣系統與粗大電纜，車輪上方裝有圓柱形鼓狀物，疑似為液壓懸吊與自動調平系統，用以抵消船隻在海上的搖晃。雖然船上保留了1130型30公釐近迫武器系統與大型感測通訊設備，但報導也指出潛在缺陷：船首與無人機起飛路徑的垂直間隙極小，且船上並無回收無人機的攔阻設施。這暗示該系統目前可能僅限於「單程任務」發射，除非無人機能以降落傘和安全氣囊降落並從水中打撈、翻新再利用。

據分析，若此套模組化彈射技術成熟，其應用範圍將不僅限於商船。解放軍未來可在高速公路、荒野、山洞口或南海的小型礁石上快速組裝發射平台。在如中印邊境的高海拔地區，電磁彈射能補足空氣稀薄導致的升力不足，讓重型無人機在短距離內起飛。此外，改裝一艘具備彈射能力的貨船成本僅需數百萬美元，遠低於建造正規航母所需的數十億美元，這為大陸提供了低成本、大規模擴張海上航空戰力的手段。

《The War Zone》強調，這些高品質影像的流出時機耐人尋味，恰逢一年前大陸外洩一系列重大軍事技術的同一週，顯示這可能是大陸官方有意的「戰略曝光」。這不僅是技術展示，更是向美國及其盟友傳遞不安訊號，證明大陸具備將民用航運資源迅速轉變為水面作戰力量的能力。儘管系統在嚴酷海洋環境下的耐用性仍是未解之謎，但這套「商船航母」概念已為現代不對稱戰爭提供了新的範例。

