陸貿易順差創新高 台莫誤判局勢

近期，中國大陸公布的貿易數據引發了全球財經界的深層關注。在美元持續強勢、全球需求疲軟的大環境下，中國的貿易順差不僅未如西方預期般衰退，反而創下了歷史新高。這項數據不僅是一個單純的經濟指標，它更是一個客觀的現實反饋：這意味著美國近年來聯合盟友發動的貿易戰，以及意圖遏制中國發展的科技戰，在實務層面上並未達到預期效果，甚至出現了戰略目標的落空。

首先，我們必須回歸經濟基本面來解讀這個「破紀錄的順差」。自貿易戰開打以來，美國試圖透過關稅壁壘與供應鏈重組（如友岸外包）來削減中國的出口優勢。然而，數據顯示出市場機制的韌性遠大於政治意志。儘管面臨多國的反傾銷調查與科技、關稅圍堵，中國製造業憑藉著極致的供應鏈整合與成本控制能力，依然展現出強大的出口韌性。貿易順差的擴大證明了全球市場對中國產品的依賴度更為緊密。

科技戰的走向也出現了非預期的結果。雖然美國在高階晶片上實施了嚴格封鎖，但這反而刺激了中國在成熟製程晶片領域的爆發性發展，催生了自研半導體設備的突破。這顯示中國在高端產品與技術上的產業升級並未被有效遏止，也說明了「科技封鎖」並未成功。

其次，這場地緣政治博弈帶來了深遠的結構性變化，那就是中國從「全球分工的參與者」被迫轉型為「全產業鏈的獨立掌控者」。長期以來，基於「比較利益」，中國樂於在全球化架構下採購歐美的高端設備與高階晶片，並進行全球分工。然而，美歐國家近年來推動的「脫鉤斷鏈」與「去風險化」政策，將中國對美歐高階產品的依賴「武器化」（例如EUV光刻機、輝達算力晶片組等），單方面破壞了彼此的互信基礎。但正是這種外部壓力迫使中國不得不放棄對西方技術的依賴，轉而走上「自立自強」的道路。

這是一種產業邏輯的根本轉變：當自主研發成為中國的唯一選項，美歐的制裁反加速了中國補齊工業拼圖的最後幾塊缺口。從基礎材料、精密加工到核心軟體，中國正在完善其獨立於西方之外的工業體系。以近期備受矚目的新能源領域為例，中國不僅在終端產品（如電動車）取得優勢，更在上游的鋰電池材料及所需的化工設備上實現了完全自主。

人工智慧產業的發展也非常類似。最終可能是中國將不再需要依賴外國的產品，而全球其他國家卻在一般商品，或在綠色轉型、數位基礎建設等領域，越來越難以脫離中國的供應鏈。這不僅是產能的競爭，更是工業體系完整度的競爭。

面對全球產業的劇烈變局，台灣作為小型開放經濟體，本應對供應鏈重組保持最高敏感度。然而，執政者受意識形態綑綁，既不願正視中國產業崛起的現實，更對自身實力產生嚴重誤判。賴總統近期宣稱要「協助中國解決經濟困難」，似乎仍將中國經濟簡化為房地產的單一困境。在中國對外貿易續創新高、兩岸巨大的經濟量體與產業縱深差異下，這番言論不僅與現實嚴重脫節，更顯露出一種危險的夜郎自大。

中國貿易順差的創新高與科技突圍，是全球秩序重組的號角。我們這一代受過傳統儒家教育洗禮的台灣人，更能讀懂這7年來，中國在美國極限施壓之下，那股「臥薪嘗膽」、誓要爭氣的隱忍與爆發，也宣告了貿易科技圍堵戰的實質終結。在此大勢下，台灣任何情緒性的對抗皆無助生存，唯有回歸理性，客觀評估中國實力並思考共生之道，方能免於未來陷入自我邊緣化的歷史死角。（作者為國立雲林科技大學副教授）