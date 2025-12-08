陸貿易順差首度破1兆美元！川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？
金融時報報導，中國大陸海關總署8日宣布，今年截至11月累計貿易順差為1.08兆美元，僅用11個月便提前繳出超越2024全年度表現，更成為全球首個貿易順差突破1兆美元大關的國家。
專家分析，這顯示中國在美中貿易戰和關稅壓力下，仍憑藉第三國轉運、對歐洲與東南亞市場出貨增長，以及人民幣走弱帶來的價格優勢而維持強勁出口。
紐約時報報導描述，中國今年1月表示，2024年貿易順差累計逼近1兆美元，這是史上首次有國家達到如此水平，引發全球關注。現在，中國僅用不到一年時間提前破紀錄，美國總統川普的關稅大棒也攔不住中國出口洪流。
根據官方公布的最新數據，11月出口較去年同期成長5.9%，單月貿易順差達約1120億美元，為歷來第三高，較去年同期大幅增加21.7%；11月進口則增加1.9%。
近期中國對美出口大幅下滑，但整體出口動能仍持續走強。最新數據顯示，中國11月對美出貨年減29%，然而對其他市場，特別是對東南亞的出口，逆勢成長8%。經濟學家指出，部分出口至東南亞的中國商品之後會再轉運至美國，成為中國在關稅壓力下維持出口規模的重要通道。
瑞士銀行UBP亞洲區首席經濟學家卡薩諾瓦（Carlos Casanova）表示，美國目前尚未嚴格限制第三國轉運，使中國得以間接受惠。他說，美國需求依舊穩定，因此區域出口量持續上升，而中國正從中受益。
在國內需求疲弱、房地產低迷已進入第5年的背景下，北京更倚重出口帶動經濟。
除東南亞外，中國對歐盟的出口在11月也大幅成長，年增14.8%，顯著高於10月的0.9%。荷蘭國際集團（ING）中國區首席經濟學家宋林（Lynn Song）指出，人民幣持續貶值使中國商品在歐洲市場更有價格優勢，進一步擴大對歐貿易順差。他預期，在匯率、轉運貿易與全球需求的支撐下，中國出口強勢將延續至明年，但也將面臨更多貿易夥伴升高防禦措施的壓力。
凱投宏觀（Capital Economics）中國經濟學家黃子春（Zichun Huang）則表示，改道貿易（trade rerouting）在抵銷美國關稅衝擊方面的作用持續增強，並預估中國明年的貿易順差仍會擴大。
