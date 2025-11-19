陸赴日機票 4天大減54萬張

陸日關係惡化，傳日本動畫片《鬼滅之刃》在大陸的排片量大減，是否提前下檔受到關注。（中央社）

本報綜合報導

大陸官方抵制赴日旅遊，十五日推出赴日航線免費退改票後，至十八日機票訂單總量已減少五十四點三萬張，抵制行動恐對日本帶來重大打擊。

大陸外交部、教育部、文旅部先後提醒大陸公民近期謹慎赴日後，大陸航空公司十五日陸續發布赴日航線免費退改簽通知，多家大型旅行社也暫停銷售日本旅遊行程。截至十八日的機票訂單總量比十五日減少五十四點三萬張。其中，到東京的訂單取消相對較少；取消的重點在大阪和其他日本二線城市，顯示退票的客群以休閒旅遊客為主。

廣告 廣告

最近三天赴日旅客量和平均載客率持續下滑，在運力持續減少之下，十八日的載客率比上週下滑十二點三個百分點，旅客量也比上週下滑百分之十點八。十八日航班取消率為百分之十三點四，為近五天以來最高值。

觀光產業約占日本國內生產毛額百分之七，是近幾年日本成長的重要動能；其中，大陸與香港旅客占總入境人數約五分之一。抵制行動恐對日本帶來重大打擊。

日本沖繩海關表示，一艘原訂於二十日早晨停靠宮古島平良港的大陸國營體系郵輪「愛達地中海號」已取消靠港與乘客下船計畫。該郵輪目前停泊在港內，將於二十日啟航返回大陸。