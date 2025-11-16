陸赴日遊客仍多 估需時間發酵

大陸近日不斷拉高對日本首相高市早苗的批判力度，官方並呼籲民眾避免前往，本報記者昨日實際前往上海浦東機場觀察，飛往日本的大陸旅客仍相當可觀。部分旅客直言，行程一時難以更動。也有人說，若出發日再晚幾天，可能會考慮取消。

昨日上午在浦東機場可見，中國國航、東方航空、吉祥航空、春秋航空等多個飛往日本航班，陸續出現準備登機的旅客，但態度大都低調。

一名準備前往福岡旅遊的柳小姐表示，「昨天才知道通知，我今天飛機，根本來不及」。談到民間反日情緒，柳小姐指目前氛圍「沒有過去那麼濃烈」。她認為消息才剛發布，估計還要一段時間才會發酵。

同行友人說，有些年輕人其實不太在乎（中日關係變化），並舉例近期日本動漫電影「鬼滅之刃」上映，不少朋友皆已買好票，情勢變化可能就像中美關稅戰一樣起伏，「誰知道下禮拜會怎麼樣？」但她亦稱，若出發日再晚幾天，可能會考慮取消，現在大家更在意的是明年農曆春節時的狀況。

在上海工作的白領林小姐觀察，網路上的反日情緒較明顯，「現實中大家應該也是嘴巴罵一罵」，若原本就有明確旅遊、工作或留學計畫者多半仍會前往，原本猶豫者可能因此觀望。

大陸旅遊平台「旅行雷達」微信公眾號也湧現討論。已在日本旅遊的網友稱，當地一切正常，富士山下到處都是中國遊客，「中日只是政治惡化，這麼大的國家不可能說打就打」。

