陸跨境鎮壓台獨 賴引以為傲

大陸國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列名「台獨頑固分子」。總統賴清德（前）八日表示，對任何被大陸跨境鎮壓的人民感到驕傲。（中央社）

記者王超群∕台北報導

大陸國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列名「台獨頑固分子」，並將高檢署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫凶」。對此，總統賴清德八日表示，身為總統，對任何被大陸跨境鎮壓的人民感到驕傲。

賴清德表示，北京政府對台灣人民跨境施壓，正足以證明大陸公權力不及於台灣；也證實台灣不屬於中華人民共和國一部分。身為總統，對任何被大陸跨境鎮壓的人民感到驕傲；即使面對大陸威脅，不論鄭英耀、劉世芳或陳姓檢察官等其他官員或民意代表，都能站在自己崗位上為國家奮鬥，毫不畏懼大陸威脅。

廣告 廣告

賴清德強調，希望大陸領導人清楚了解，針對台灣軍演絕非和平行動；而對台灣統戰滲透、跨境鎮壓，更不可能達到統一台灣目標。

陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，國台辦再次增列所謂的「台獨頑固分子」、「台獨打手幫凶」名單，「種種的狀況我們看起來，都是沒有善意的行為」。

至於是否將祭出兩岸交流收緊、縮緊或其他等反制動作，做為中共未具善意行為的回應？梁文傑表示，要看對方的行動；兩岸關係就像打桌球一樣，有來有往，如何回應、反制這些狀況待研議完成後會跟大家報告。

陸委會表示，預期二０二六年北京對台施壓與脅迫不會停止，兩岸關係仍將面臨多重挑戰；中共不排除介入十一月地方選舉，對台灣社會進行分化與滲透，相關部門將密切關注、審慎因應。