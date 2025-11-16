陸路不成走海路！墨西哥偷渡船闖關加州 不慎翻覆釀4死4傷
美國海岸警衛隊證實，加州聖地牙哥沿海14日出現一艘載有疑似移民的木船，不慎翻覆，造成至少4人死亡、4人送醫，並持續搜索其他可能在船上的人。
綜合美媒報導，據美國海岸警衛隊指出，這艘小型木船於當地時間14日深夜11時40分左右，不慎翻覆，當時南加州正受強烈暴風雨影響，伴隨豪雨與大浪，全區發布山洪與土石流警告。
邊境巡邏隊表示，「我們的探員當時正監控這艘從墨西哥水域跨入美國水域的船，隨後接獲報告稱船已翻覆，乘客落入太平洋。」事故發生後，6人被發現在海灘上，其中1人當場死亡，之後又有3人被救起，送醫後宣告死亡。
報導表示，這種木船是一種小型開放式漁船，走私者常利用其在夜間，將移民從墨西哥偷渡至加州，由於美國陸上邊境管控日益嚴格，移民逐漸依賴高風險海路偷渡方式。
而近期類似事件頻傳，今年5月，一艘船在美墨邊境以北約35英里處翻覆，造成至少3人死亡，2023年，2艘走私船在濃霧中接近聖地牙哥海灘，其中一艘翻覆，造成8人死亡。
延伸閱讀
MLB/大谷翔平獨缺賽揚獎沒拿 落合博滿預言：35歲前get
MLB/道奇冠軍成員赫南德茲開刀 「曬骨折傷勢」無緣經典賽
MLB/大谷翔平又全票拿MVP 王貞治直呼：實現屬於日本人的夢
其他人也在看
別讓冬令進補掏空錢包！ 雲林酒駕死傷404人 警啟動強力取締
氣溫逐漸轉涼，部分國人喜愛此時食用含酒精食品或飲料進補，暖暖身子。雲林縣警局今（16）日公布，1至10月酒駕死傷人數404人，較去年同期相較增加28人，鑑於近日冬令進補、尾牙季將至，將強化取締酒駕執法，呼籲民眾勿酒後駕車。縣警局指出，今年1至10月取締酒駕件數共計1334件，與去年同期比較取締件數增自由時報 ・ 19 小時前
普發現金還沒領到詐騙找上門 刑事局提醒「普發一萬 提防萬一」
「普發現金1萬元」可謂近期最社會關注議題之一，日前政府也已公布登記時間、領取方式及領取時間，符合發放資格的民眾可於至官網（https://10000.gov.tw）登記領取—自11月5日起開放5天預登記、11月10日正式登記，並於11月12日開始入帳。然而，詐騙集團卻早已蠢蠢欲動，利用「普發現金」名義設下陷阱誘騙民眾。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
哥國方空襲疑涉毒武裝團體 7名未成年人喪生
（中央社波哥大15日綜合外電報導）哥倫比亞國家監察專員辦公室今天表示，哥國軍方本週在南部亞馬遜地區空襲一個涉嫌運毒的武裝團體時，造成7名未成年人死亡。中央社 ・ 19 小時前
胡宇威前女友回歸！他無奈陷兩難 自曝表面冷靜卻超想逃
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導公視+自製食療系影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》（簡稱《好好吃飯2》）迎來劇情最高潮。劇中，姚以緹在雨中落淚、深情...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
國會外交出訪美國、巴拉圭 江啟臣：讓世界看見台灣
由藍綠白三黨組成的訪團今早自桃園國際機場出發，成員包括國民黨立委洪孟楷、黃健豪，民進黨立委莊瑞雄、郭昱晴，以及民眾黨立委張啟楷。江啟臣表示，訪團將先前往美國底特律參加北美洲台商總會活動，了解台商在海外的最新發展，也希望藉此與當地國會議員及重要政要交流。同...CTWANT ・ 20 小時前
新店死亡車禍！男騎士「清醒」自行就醫 看診途中突昏迷身亡
新北市新店區民族路昨（15）日下午發生一起死亡車禍，22歲徐姓男子騎乘機車，與騎腳踏車的86歲劉姓老翁發生碰撞。事故發生後，機車騎士意識清楚，報警後自行前往醫院就醫，未料在看診途中突然昏迷，經搶救仍宣台視新聞網 ・ 1 天前
抗議美國對台軍售！解放軍「聯合戰備警巡」38機艦圍台
就在美國對台宣布新一輪軍售後，台海的緊張氣息再度升高。國防部今（16）日上午發布最新監控資訊，但時間比以往延後近一小時，顯示昨、今兩日的情勢明顯不同尋常。原因正是解放軍在15日再度啟動所謂的「聯合戰備警巡」，共有38架次軍機與艦船同步出現在台海周邊，動作之密集、航線之接近，頗有「立即回應美台互動」的意味。中時新聞網 ・ 20 小時前
台南婦跨越馬路追垃圾車 意外遭移工騎電動車撞上
南部中心／林俊明、陳芷萍 台南市報導台南有婦人跨越馬路追垃圾車，倒完垃圾之後，轉身跑回去時，遭到機車撞擊，倒地受傷，送醫沒有生命危險。這輛機車是一名泰籍移工騎的微型電動機車，疑似有改裝，車速有點快，騎士酒測沒有超標，雙方肇事責任，還有待釐清。民視 ・ 19 小時前
新店死亡車禍！機車騎士重傷不治 老翁昏迷搶救中
新北市新店區民族路15日下午，發生嚴重死亡車禍，22歲徐姓男子騎機車行經大豐國小附近路段時，與86歲劉姓老翁騎乘的腳踏車發生碰撞，造成兩人頭部重創倒地。徐男經送醫搶救仍宣告不治，劉翁也還在加護病房觀察中。中天新聞網 ・ 1 天前
膽固醇一飛沖天！醫嚇阻：吃鍋3大地雷＝血管灌油
生活中心／吳宜庭報導天氣逐漸轉冷，許多人都會用暖呼呼的火鍋來暖身，但若吃法不當，恐怕補身不成，反傷身。雲林長庚醫院胃腸肝膽科主治醫師卓韋儒近日分享一名門診案例，一名患者在立冬連續三天吃火鍋，回診時膽固醇竟從180 mg/dL飆升至260 mg/dL，還被檢出輕度脂肪肝。卓韋儒直言，台灣人普遍喜歡「高油、高鹽、狂喝湯」的進補方式，等同於在替血管「灌油」，一塊肥肉甚至可以說是心血管地雷！民視健康長照網 ・ 1 天前
面對死亡三次、被傳換心續命，李連杰真實心境曝光：真正的重生，是放下
功夫巨星李連杰近年再度現身，氣色紅潤、身手俐落，令網友驚呼「像換了一個人」。這位曾被外界多次傳出健康亮紅燈的影壇傳奇，如今「回春」模樣令人好奇。網上甚至出現陰謀論，指他疑似接受「移植武僧秋風心臟續命」，謠言甚囂塵上。對此，李連杰本人態度淡然，僅以一貫平靜的語氣回應：「人言可畏，還是要有自己的獨立思考。」（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 3 天前
深入路口、用心守護 桃警以科學會勘降低事故風險
（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】近日有民眾發現，在桃園市一些交通繁忙的路口，時常會看到一群人手持PD […]觀傳媒 ・ 1 天前
中國漁船台北港外海失火 海巡新竹艦消防水柱滅火人道救援
昨天下午4時許，海巡署新竹艦執行海域巡護任務時，接獲中國籍漁船於台北港西北方28浬（限制水域外1.8浬）失火求救，新竹艦第一時間趕赴現場啟動滅火救援，成功協助15名中國籍船員安全撤離。海巡署指出，昨日中國共（機）艦假「聯合戰備警巡」之名，騷擾台灣周邊空、海域，海巡署也陸續偵獲中國漁船接近我國西北海域自由時報 ・ 19 小時前
羅智強嗆沈伯洋「自作自受」 王婉諭批：裡應外合 中共在地協力者
中共揚言對民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕，立法院民進黨團14日提案建請立法院會作成決議，譴責中共的跨境鎮壓惡行，國民黨團書記長羅智強今日指控，沈伯洋欺負陸配、自作自受，有什麼資格，要別人保護他？他堅決反對民進黨上述提案。時代力量黨主席王婉諭直言，從羅的回應，就可明顯看出來，國民黨，就是那個裡應外合、背自由時報 ・ 18 小時前
「想知道女友跟誰吃飯！」 男報警要求調店家監視器
台南市 / 綜合報導 台南市警方昨(14)日下午3點多，接獲民眾報案，要求到購物中心，幫忙調閱店家監視器，結果一問原因，差點傻眼，原來是男子想知道自己的女友跟誰去吃飯，想從監視器看個清楚，但報案內容屬於私人事務，沒有涉及任何刑事案件，或公共安全事故，警方因此婉拒，也呼籲民眾，不要浪費警力資源。警方獲報，來到商場內的美食店家，想說發生什麼事情，男子糾結，想要求調閱店家，監視器畫面，但問他原因，卻是因為他懷疑自己的女朋友，跟別人跑來這裡用餐，想要知道對方是哪位。民眾說：「我覺得很可怕，一點私人空間都沒有。」民眾說：「我覺得，如果沒有辦法做到信任這一塊的話，那我覺得這樣的男朋友，其實是可以分手了。」民眾說：「不要浪費警力資源，會比較妥當。」不少民眾聽到報警理由，都覺得很不可思議，除了感情信任有問題，也是浪費社會資源，事情發生在台南南紡購物中心，昨(14)日下午3點多，警方接獲民眾報案，說想協助調閱店家監視器畫面，結果到場詢問原因，差點沒傻眼，因為屬於個人私務，警方拒絕幫忙調閱監視器。台南市警第一分局莊敬派出所副所長楊元林說：「因屬個人私務，並未涉及任何刑事案件或公共安全資源(事故)，當場向其說明相關法令規定，並予以婉拒。」想知道女朋友是跟誰去吃飯，竟然自己跑到店家去，想調監視器看個清楚，還打電話報案希望警方協助，但理由完全說不過去，警方也呼籲，報案專線和警力資源，應該要留給緊急事故，和危安情況等，避免浪費社會資源。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
羅智強批「剝奪陸配參政」 沈伯洋3點回擊酸：不愧全台水準最低立委
藍委羅智強今（16日）透過社群稱「欺壓陸配的沈伯洋」遭中國通緝一點也不值得同情，還稱沈是「民進黨最早主張剝奪陸配參政權的立委」，對此，沈伯洋提3點反擊，直言台灣公務員本就不能擁有他國籍，大酸羅智強連常識都不清楚「不愧是全台灣水準最低的立委」。鏡新聞 ・ 19 小時前
軍演前再炸！美軍炸委內瑞拉「毒品船」專家：對委動武率超5成
美軍再對加勒比海一艘疑似走私毒品的船隻發動致命打擊，造成船上4人喪生，不只如此，美軍16日與千里達及托巴哥舉行聯合軍演，地點距離委內瑞拉只有十幾公里，專家分析美國不會收手，因為他們真正看準的其實是委內瑞拉的「石油」。TVBS新聞網 ・ 17 小時前
台南善化啤酒廠外2機車互撞！65歲女騎士命危、1人意識不清
即時中心／潘柏廷報導今（16）日上午11時左右，台南市善化區一處啤酒廠前發生一起機車互撞的嚴重車禍；由於衝擊過於猛烈，不僅兩台機車受到重創，65歲郭姓女子當場更沒有呼吸心跳，而37歲林姓男子則意識不清，雙雙送往醫院救治，但相關肇事原因仍有待警方進一步釐清。民視 ・ 19 小時前
謝侑芯猝逝25天終於將返台！家屬委託律師完成火化
台灣網紅謝侑芯10月22日猝逝於馬來西亞，享年31歲，消息隔了1個多禮拜才被公開，令許多親友、粉絲相當震驚。由於離世過程疑點重重，謝侑芯的遺體在當地太平間待了25天才終於被領回，並於16日上午完成火化儀式，將由家屬代表帶回台灣。中時新聞網 ・ 17 小時前
柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數
柏克萊加大主導的研究團隊，透過基因工程改造無害病毒，使其如同「智能海綿」般從水中捕獲稀土金屬，並通過溫和調節溫度和酸鹼度...世界日報World Journal ・ 19 小時前