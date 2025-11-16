陸路不成走海路！墨西哥偷渡船闖關加州 不慎翻覆釀4死4傷

美國海岸警衛隊證實，加州聖地牙哥沿海14日出現一艘載有疑似移民的木船，不慎翻覆，造成至少4人死亡、4人送醫，並持續搜索其他可能在船上的人。

一艘偷渡船14日在加州聖地牙哥附近海域傾覆。 （圖/美聯社）

綜合美媒報導，據美國海岸警衛隊指出，這艘小型木船於當地時間14日深夜11時40分左右，不慎翻覆，當時南加州正受強烈暴風雨影響，伴隨豪雨與大浪，全區發布山洪與土石流警告。

邊境巡邏隊表示，「我們的探員當時正監控這艘從墨西哥水域跨入美國水域的船，隨後接獲報告稱船已翻覆，乘客落入太平洋。」事故發生後，6人被發現在海灘上，其中1人當場死亡，之後又有3人被救起，送醫後宣告死亡。

報導表示，這種木船是一種小型開放式漁船，走私者常利用其在夜間，將移民從墨西哥偷渡至加州，由於美國陸上邊境管控日益嚴格，移民逐漸依賴高風險海路偷渡方式。

而近期類似事件頻傳，今年5月，一艘船在美墨邊境以北約35英里處翻覆，造成至少3人死亡，2023年，2艘走私船在濃霧中接近聖地牙哥海灘，其中一艘翻覆，造成8人死亡。

