陸跳水名將全紅嬋「長髮飄逸」照曝光 網驚：長大了

中國大陸跳水奧運金牌選手全紅嬋在微博分享一組草莓園自拍照，一改過往俐落短髮形象，以及肩長髮造型亮相，搭配墨鏡與休閒穿搭，清新脫俗的模樣引發粉絲熱議。

全紅嬋頭髮變長。（圖／翻攝自全紅嬋微博，下同）

現年18歲的全紅嬋，在奧運舞台上連奪3面金牌，創下中國奧運史最年輕三金得主紀錄。12日她在微博發布多張生活照，照片中可見她身穿黑色連帽棉T、戴太陽眼鏡，手提採摘好的草莓籃，對著鏡頭展現多角度自拍，文中僅以簡單的符號傳達心情。

照片中最引人注目的是，全紅嬋從原本的俐落短髮，目前已留長至及肩長度，且髮色呈現自然的深棕色，中分長髮隨風飄動，搭配濾鏡自拍並對鏡頭比出臉頰愛心，清新脫俗的模樣與之前在賽場上沉穩專注的形象形成鮮明對比，照片曝光後立刻引起大批陸網討論。

全紅嬋之前在賽場上是一頭俏麗短髮。（圖／美聯社）

陸網紛紛留言讚嘆「這是哪來的高級感美少女？」、「看著妳一點點長大，越來越漂亮了」、「長髮造型太適合妳了，明媚又活潑」、「長髮的全紅嬋好清純」、「全妹真的長大了」。不少粉絲直呼「一個髮型真的能改變一個人」；也有網友感性表示「賽場是冠軍，生活中是氣質美少女」、「越來越漂亮了」。

